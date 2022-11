Moisés Caicedo jugará su primer Mundial con la 'Tri' | Fuente: AFP

A un día del inicio de Qatar 2022, las emociones de los futbolistas están a flor de piel. Tal es el caso del volante de la Selección de Ecuador, Moisés Caicedo, quien describió lo que sentirá cuando salte al césped del estadio Al Bryt para el partido inaugural.

"¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el Himno Nacional de Ecuador se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir", comentó Moisés Caicedo, el jugador del Brighton.

Ecuador confía en ganar en su debut en Qatar 2022

🥰 ¡Un sentimiento sin fronteras!



🙌 El conmovedor banderazo de los hinchas ecuatorianos en Doha.



💪 ¡Se viene la apertura del Mundial ante Catar y este aliento nunca te faltará!#HaremosHistoria🇪🇨 pic.twitter.com/9FIH2N5bGY — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) November 19, 2022

El futbolista de 21 años considera que jugarán el partido frente a la selección qatarí sin ningún tipo de presión. Además, manifestó que estar en el Mundial es "el fruto de mucho trabajo".

"El 'profe' (Gustavo Alfaro) nos dice que en la cancha seamos nosotros mismos y que si alguien siente presión se la tiren a él porque nos apoya a morir. Sabemos lo que tenemos que hacer en el campo, no tenemos presión, hacemos lo que nos como estar concentrados en las pelotas paradas, que a veces se va el partido", añadió.

Junto con Qatar, Senegal y Países Bajos, Ecuador integra el Grupo A del Mundial Qatar 2022. La 'Tri' se medirá frente al páis anfitrión en el debut de la Copa del Mundo en domingo 20 de noviembre a las 11:00 a.m.

Hay que tener en cuenta que el cuadro sudamericano vuelve a una nueva edición del Mundial, tras estar ausente en Rusia 2018. Una de sus principales figuras para este evento es Moisés Caicedo, quien lleva dos goles en 25 partidos con la 'Tri'.

