Tras el término del duelo entre la Selección de Países Bajos y Ecuador, el entrenador de la 'Naranja Mecánica', Louis van Gaal, declaró que no quedó satisfecho con el empate a uno frente a la 'Tri' y reconoció los errores que se cometieron en el segundo partido por la fase de grupos de Qatar 2022.

"No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, peor no con él, un problema que y tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos", aseguró Louis van Gaal, DT del combinado de Países Bajos frente a Ecuador.

Países Bajos, a un pase de los octavos de Qatar 2022

El también exestratega del Barcelona reconoció que su rival pudo voltearle el partido, por las distintas situaciones de peligro que generó. Además. aseguró que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro fue superior en el encuentro por el Grupo A de la Copa del Mundo.

"Hemos sido pobres en términos de posesión y si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a al altura en la construcción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron", añadió.

Para que Países Bajos clasifique a octavos de final del Mundial depende de sí mismo. Ganando o igualando con Qatar en la tercera fecha de fase de grupos le basta para pasar a la siguiente ronda.

La 'Naranja Mecánica' ganó su primer partido frente a Senegal y empató con Ecuador. Por ahora, se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones de su zona.

