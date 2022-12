Argentina se llevó el título de Qatar 2022 con Emiliano Martínez. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KIRILL KUDRYAVTSEV

Llegó la tercera estrella para la albiceleste. Emiliano Martínez fue protagonista en la final de Qatar 2022 contra Francia (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) y deteniendo el lanzamiento de Kingsley Coman. "Era el destino sufrir", dijo nada más terminar el encuentro el arquero de Argentina.

"Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos en la Selección de Argentina, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después", recordó el 'Dibu' Martínez, que forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

"Y después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como éste. No tengo palabras", confesaba emocionado el arquero de Argentina.

Emiliano Martínez destacó en la victoria de Argentina

"Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal pero después hice todo bien", analizó el '23' de Argentina, de nuevo vital en el triunfo de los suyos.

En el momento dedicatorias, el arquero apuntó "a mi familia, a mi nene". Y recordó: "Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos".

Lionel Messi ahora se sienta en la mesa de los campeones del mundo junto a Pelé y Diego Maradona: el '10' guió a Argentina a la sufrida conquista de su tercer título mundial este domingo en Doha, donde derrotaron en penales (4-2, tras empate 3-3) a la campeona defensora Francia.

A los 35 años, el astro argentino puede despedirse tranquilo de sus periplos por los mundiales (participó en los últimos cinco): anotó el primero, de penal (23), y el tercero (en la prórroga, 109) en el atestado estadio de Lusail y participó en el segundo, de Ángel Di María (36).

Argentina levanta la copa en Qatar 2022

Aunque la corona rompe con una sequía albiceleste de 36 años sin alzar la Copa del Mundo, antes lo hicieron con Mario Kempes en 1978 y Diego Maradona en 1986, la conquista tiene de protagonista especial a un tipo que vio cómo Alemania se la arrebataba de las narices en Brasil 2014.

Con Di María y Messi como únicos sobrevivientes de la debacle en el Maracaná, el grupo que formó Lionel Scaloni supo cerrar filas en torno al que miles consideran el mejor jugador de la historia, un título resistido para muchos justamente porque no tenía en sus manos lo que alzó este domingo ante 88.966 espectadores.

