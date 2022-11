Luis Enrique destaca a España en Qatar 2022. | Fuente: AFP

España se enfrentará el jueves a Japón en su último partido de la fase de grupos de Qatar 2022 en el que busca tres puntos que le garanticen entrar en octavos como líder de la llave E. En la previa, el entrenador Luis Enrique habló de diversos temas.

El DT español de 52 años reconoció errores de su equipo en el empate ante Alemania, que estuvo a punto de llevarse los tres puntos.

"Los errores se detectan fácil. Algún error que se ha repetido dos veces si lo hemos hablado, pero en general estoy muy contento con lo que está haciendo la selección. Más allá de algún matiz que se puede repetir, afrontamos el tercer partido con la garantía de saber que estamos en un gran momento. Los entrenanientos son espectaculares", señaló en conferencia de prensa.

Asimismo destacó a Japón, que será el rival de la 'Furia Roja' en el cierre del grupo. "Japón es una selección muy bien trabajada y en los Juegos Olímpicos ya jugamos contra ellos, hay siete jugadores de aquí que jugaron contra ellos. Tienen muchos jugadores actuando en Europa, que es uno de los continentes con ligas de más nivel. Hay muchos jugadores en Alemania, alguno en España... Son muy dinámicos, muy pesados... Me gusta mucho su centro del campo. Me gusta Kamada, Take, Minamino... Va a ser un partido muy complicado, una gran prueba para nosotros", agregó.

Elogios a Brasil en Qatar 2022

"Ojalá nos veamos, será porque las dos hemos quedado primeros. Una de las favoritas, la clara favorita, tienen su estilo de juego muy claro. Luego, el resto de favoritos lo marca un poco el ranking FIFA", indicó Luis Enrique en referencia al juego de Brasil, que podría ser un rival en potencia de España en las próximas fases del Mundial.





Escucha Radio EN VIVO Mundial Qatar 2022 por Audioplayer

RPP Mundial entregará partidos en vivo, programas especiales para que los escuches a la hora que quieras y una parrilla completa de contenidos pensadas en el usuario de TODOS los partidos de Qatar 2022. Accede completamente gratis a través de AudioPlayer y el portal web rpp.pe.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "La selección japonesa es muy dinámica, se mueven mucho. Me gusta mucho su medio campo, tienen jugadores de alto nivel".



➡️ "Han cambiado jugadores del primero al segundo partido. Es un rival muy complicado y una gran prueba".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/fIIYWhlg79 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 30, 2022