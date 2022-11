Jordi Alba | Fuente: AFP

Se tiene fe en España. Jordi Alba mostró su satisfacción por ser seleccionado por Luis Enrique para Qatar 2022, su tercer Mundial, la competición que apuntó falta en su historial y un "sueño" que nunca imaginó poder repetir en tres ocasiones.



"Estoy muy contento porque no es fácil, voy a disputar mi tercer mundial. Hay muy buena selección, hay gente veterana, gente joven. Y seguro que va a ir bien", dijo el lateral de la Selección de España en declaraciones difundidas por su agencia de representación Interstar. Todo en la previa del Mundial Qatar 2022.



Alba, jugador del Barcelona, remarcó que "tenía el sueño de ser futbolista profesional, pero para nada me hubiera imaginado disputar un Mundial, y menos ya el tercero. Muy contento. Ojalá que salga bien. Me falta el Mundial como trofeo y ojalá pueda ser este año".

El exValencia acude a la gran cita como segundo jugador más veterano, tras Sergio Busquets, y dispuesto a aportar dentro y fuera del campo a la selección.



"Intentaré ayudar a los más jóvenes en todo lo que pueda, por edad y por partidos soy uno de los capitanes. Lo intentaré demostrar en el campo y si no tengo la oportunidad de jugar, fuera siendo un buen compañero", dijo.



En otro momento, repasó las buenas sensaciones con las que España acude a la cita mundialista recordando la última Eurocopa y la clasificación a la fase final de la Nations League.



"Hicimos una gran Eurocopa. Nos quedamos a las puertas de la final. Fuimos justos semifinalistas y estuvimos a un paso de llegar a la final. Creo que fuimos mejores que Italia en ese partido", recordó.



Por último, el jugador de España añadió que "luego hemos hecho una Nations League espectacular y llegamos en buena dinámica. Hay un grupo magnífico de jugadores y hay una conexión especial entre el staff y todos los integrantes de la selección con los jugadores. Hemos formado una familia espectacular, y eso es muy importante para encarar este tipo de torneos".

La 'Roja', en la máxima cita del deporte rey, será parte del Grupo E junto a Costa Rica, Alemania y Japón. Su debut será el 23 de noviembre ante los 'ticos'. (EFE)

