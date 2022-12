Países Bajos vs. Estados Unidos: ¿cuándo y dónde ver octavos del Mundial Qatar 2022? | Fuente: RPP

El primer cruce de octavos de final del Mundial Qatar 2022 presenta un atractivo e igualado duelo entre Países Bajos, no tan favorita como podría parecer, y Estados Unidos, con todo abierto entre una ‘Naranja Mecánica’ que busca mejorar su fútbol ante unos norteamericanos que son una de las sorpresas positivas del torneo.

Países Bajos no ha perdido todavía en este Mundial y se presenta en los cruces con dos victorias (ante Senegal y Qatar) y un empate (contra Ecuador), como líder de grupo. Por su parte, Estados Unidos empezó con empates ante Gales e Inglaterra y logró el billete con su triunfo sobre Irán.

Escucha Radio EN VIVO Mundial Qatar 2022 por Audioplayer

RPP Mundial entregará partidos en vivo, programas especiales para que los escuches a la hora que quieras y una parrilla completa de contenidos pensadas en el usuario de TODOS los partidos de Qatar 2022. Accede completamente gratis a través de AudioPlayer y el portal web rpp.pe.





Estados Unidos vs. Países Bajos: horarios del partido en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:00 a.m.

Uruguay : 12:00 p.m .

12:00 p.m Ecuador: 10:00 a.m.

Qatar: 6:00 p.m.

México: 09:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m..

Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Japón (Tokio): 01:00 a.m. (04/12)

Christian Pulisic se recuperó y jugará en octavos de final con Estados Unidos | Fuente: AFP

Christian Pulisic lidera un ataque que cuenta también con Timothy Weah o Josh Sargent, y un centro del campo de los mejores de su historia con Giovanni Reyna, Weston McKennie, Tyler Adams y Yunus Musah. Un grupo compacto que no depende de una sola estrella. Y que atrás tiene a Cameron Carter-Vickers o a Sergiño Dest, que se medirá al país en el que nació.

Aunque acumulan 16 partidos sin perder en fase de grupos de los últimos Mundiales, y tener a unas de las revelaciones del torneo como es el delantero Cody Gakpo (con 3 goles en sendos partidos), Países Bajos parece no convencer del todo. La ‘Naranja Mecánica’ tiene la presión de verse favorita por muchos. No obstante, en parte del entorno neerlandés no gusta el fútbol mostrado por el elenco de Louis van Gaal.

Depay y Gakpo, la dupla ofensiva de Países Bajos en el Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Países Bajos?

Estados Unidos vs. Países Bajos chocarán en duelo vibrante el sábado 3 de diciembre. El partido corresponde a la ronda octavos de final del Mundial Qatar 2022, está pactado para las 10:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Khalifa International Stadium, en Doha (Qatar).





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Estados Unidos vs. Países Bajos?

El partido del Mundial Qatar 2022 será transmitido a nivel nacional en radio por los 89.7 FM y 730 AM (Lima) de RPP Noticias, así como en RPP Mundial. En televisión se puede ver el cotejo vía DirecTV Sports (D Sports). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe y en la sección especial de La Fiesta del Fútbol.

En Estados Unidos el partido se puede ver a través de FOX Sports 1, Telemundo y Universo.





NUESTROS PODCASTS

Suiza y Ghana asoman como acompañantes de Brasil y Portugal en los octavos de final

Se juega la última fecha del Grupo G y H. En la previa, Brasil y Portugal con seis puntos cada uno, aseguraron su lugar en los octavos de final de Qatar 2022. Suiza con una victoria ante Serbia puede acompañar al conjunto sudamericano, mientras que Ghana frente a Corea del Sur, puede asegurar su clasificación a la fase final con los lusos. De igual manera, Camerún o Corea del Sur y Uruguay, matemáticamente tienen opciones de luchar por el segundo lugar.