Didier Deschamps fue campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Uno de los duelos más atractivos de la jornada se dio entre Francia e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, donde los dirigidos por Didier Deschamps clasificaron a semifinales, tras imponerse 2-1 sobre el cuadro inglés y eliminarlo de la Copa del Mundo. Al término del partido, el técnico tuvo palabras de elogio para su plantel.

"Ha sido fabuloso, un gran partido contra un magnífico equipo de Inglaterra. Hemos vuelto a dar la talla en un duelo así y es fantástico estar de nuevo en unas semifinales, ahí es nada", dijo eufórico el técnico.

"Esta noche vamos a disfrutar, este equipo tiene calidad, pero también una fuerza mental y un gran espíritu", añadió.

El seleccionador francés comentó que los dos penales cobrados en contra le dio vida a Inglaterra para poder igualar el marcador. Sin embargo, Harry Kane, capitán inglés, falló uno de ellos, dándole un respiro al cuadro galo.

"Les dimos un poco de munición, pero aguantamos el resultado con corazón y agallas", suscribió.

Deschamps se mostró satisfecho de haber cumplido el objetivo mínimo que le fijó el presidente de su federación, pero no quiso asegurar si eso determinará su futuro.



"Ahora vamos a saborear esto, ya habrá tiempo de pensar en el futuro", indicó.



"Nos alegramos de lo que hemos hecho, pero no nos conformamos. La historia del defensor del título no es muy buena en los últimos años. Nosotros lo estamos cambiando, pero queda todavía camino", comentó.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Cristiano Ronaldo recibe el apoyo del defensa Jawad El Yamiq tras quedar fuera del Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

Deschamps tiene respeto por Marruecos

La Selección de Marruecos es una de las sorpresas de Qatar 2022, que sacó de la competencia a Portugal. Didier Deschamps manifestó respetar al próximo rival de turno, aunque reconoció que no lo tenía mapeado para enfrentarlo en esas instancias del Mundial.

"Poca gente podía esperar a Marruecos en semifinales del Mundial, pero si miras lo que han hecho, a los rivales a los que han derrotado y que solo han encajado un gol, no es una sorpresa. Tienen opciones de llegar a la final. Si están aquí es por su mérito, nadie se lo puede negar", dijo.



"Es un momento histórico para ellos. A estas alturas ya no son una sorpresa. Han hecho una competición de gran calidad. Hay que dar siempre el mérito al equipo que gana y se califica", señaló.







(Con información de EFE/AFP)