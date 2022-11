Presnel Kimpembe baja en el PSG para enfrentar a Juventus por Champions League | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

El vigente campeón del mundo no deja de acumular problemas cuando Qatar 2022 está cada vez más próximo. El París Saint-Germain anunció el martes que el francés Presnel Kimpembe será baja para el encuentro de Champions League contra la Juventus por una molestia en el tendón de Aquiles derecho.

Restan tres semanas para el comienzo del Mundial Qatar 2022 y el caso de Kimpembe ya genera preocupación en la Selección de Francia. El PSG no ha precisado durante cuánto tiempo el zaguero no estará indisponible, pero se mostró tranquilizador:

"Después de un golpe, Presnel Kimpembe presenta una molestia en el tendón de Aquiles derecho y seguirá siendo atendido en el centro de entrenamiento", asegura el equipo parisino en un comunicado.



El futbolista de 27 años ya había sido baja durante siete semanas esta temporada debido a una lesión muscular en un muslo. Presnel Kimpembe regresó el pasado martes contra el Maccabi Haifa en el triunfo 7-2 de Champions League y fue titular el sábado en otra victoria contra el Troyes (4-3) por la Ligue 1.



¿Presnel Kimpembe se pierde el Mundial Qatar 2022?

Kimpembe fuera de la convocatoria del PSG. Neymar es baja por suspensión | Fuente: PSG

Presnel Kimpembe forma parte de los jugadores importantes de la Selección de Francia para el Mundial, que arranca el próximo 20 de noviembre en Qatar. Los galos ya han perdido para este torneo a dos piezas claves del centro del campo, Paul Pogba y N'Golo Kanté.

Las dudas sobre la disponibilidad de Kimpembe se suman a las generadas por Raphael Varane, otra pieza clave de la defensa francesa que no jugará más partidos con el Manchester United antes de Qatar 2022 debido a problemas en un muslo, pero que no ha sido descartado para el torneo. No obstante, cabe precisar que el técnico Didier Deschamps anunció que no convocará a ningún futbolista que no se encuentre en su plenitud física.

Presnel Kimpembe tiene 28 partidos con la selección absoluta de Francia | Fuente: Instagram

Francia busca romper el maleficio en Qatar 2022

Francia, vigente campeona del mundo, iniciará la defensa de su estrella el próximo 22 de noviembre contra Australia, durante la primera jornada del grupo D. Ahí también medirá fuerzas contra Dinamarca y cerrará dicha instancia frente a Túnez.

El conjunto de Didier Deschamps quiere dejar atrás la racha adversa de los últimos campeones. Italia, que conquistó el Mundial 2006, fue eliminado en fase de grupos en la edición siguiente. España, campeón en 2010, se despidió en primera ronda en el 2014. Por el lado de Alemania, que se coronó en Brasil, también cayó en su grupo de Rusia 2018.





