Walid Regragui asumió el cargo de DT de Marruecos en agosto de 2022 | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: GLYN KIRK

Marruecos desea seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. De hecho, se convirtió en la primera selección africana en clasificar a la semifinal del evento deportivo. Es por eso que el seleccionador Walid Regragui tiene el objetivo claro: ganar el Mundial. Y, para eso necesita a todo su plantel operativo.

"Tenemos muchos tocados, pero nos recuperamos bien, tenemos un equipo médico de alto nivel, cada día nos dan buenas noticias", explicó el técnico en rueda de prensa.

Además, el entrenador aseguró que aun no cierra el once inicial que irá frente a Francia en la semifinal, pero afirmó que utilizará a sus mejores armas: "Esperamos cada vez al último minuto para tomar una decisión. Pero nadie está 'out' ni 'in'. Pondremos el mejor equipo posible, con jugadores al 100%", señaló el técnico.





Marruecos venció por 1-0 a Portugal en cuartos de final de Qatar 2022 | Fuente: AFP

¿Se perderán la semifinal por Qatar 2022?

Aun no es seguro que la pareja de centrales formada por Nayef Aguerd y Romain Saiss vayan desde el arranque en el equipo marroquí. El primer futbolista no estuvo presente en la victoria de cuartos de final sobre Portugal. Mientras que Saiss, capitán del equipo, fue retirando en camilla a los 55 minutos de juego.

Por otro lado, el lateral izquierdo, Noussair Mazraoui, también se perdió el partido con los lusos y Achraf Hakimi, el carrilero derecho, ha jugado con problemas físicos desde el principio del torneo, lo que no le ha impedido brillar en Qatar 2022.





Marruecos solo recibió un gol en 5 partidos del Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP

Marruecos tiene el objetivo claro

Walid Regragui se refirió de la motivación que sienten sus jugadores ante un día histórico: "Les he dicho a los jugadores: si estan contentos por llegar a las semifinales y piensan que pase lo que pase, hemos logrado el Mundial, yo no lo creo. Queremos ganar la Copa del Mundo", subrayó.

"Somos un equipo ambicioso, tenemos hambre, ¿va a ser suficiente? Puede ser, un buen estado de ánimo es lo más importante en el fútbol", añadió el seleccionador marroquí,

"Queremos ganar por África, por los países en desarrollo en fútbol. Repito, no estamos cansados, mañana vamos a correr, por Europa, por África, por el Magreb, por nuestros hermanos del África subsahariana, por todos los que soñaron con ver a África en la final o en las semifinales de la Copa del Mundo", concluyó Regragui.





En la mira de Qatar

Solo quedan dos lugares para cuatro selecciones en Qatar 2022

Marruecos ante Portugal y Francia frente a Inglaterra, son los últimos partidos de cuartos de final. Los ganadores serán rivales en semifinales.