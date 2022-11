Al finalizar el partido ante Inglaterra, Gareth Bale agradeció a los hinchas por su apoyo | Fuente: EFE | Fotógrafo: Friedemann Vogel

Gareth Bale, jugador de Gales, afirmó que seguirán jugando mientras le quieran y pueda y que espera estar en los próximos partidos clasificatorios de su selección.



El atacante de Los Angeles FC se marchó sustituido al descanso de la derrota de Gales por 0-3 ante Inglaterra y su futuro en la selección está en duda, al haber completado el sueño de jugar un Mundial.



"Seguiré mientras pueda y me quieran. Es un momento difícil, pero esto no para. En marzo comienza la fase clasificatoria para la Eurocopa y espero estar", dijo Bale en la cadena británica BBC.



Sobre la derrota y la eliminación de esta Copa del Mundo, la primera de Gales en 64 años, Bale dijo que están decepcionados, pero también "orgullosos" de lo que han logrado.



"Tenemos que pensar en lo lejos que hemos llegado en un equipo que llevaba mucho sin clasificarse. No hemos cumplido nuestras expectativas, pero sacamos mucha experiencia de esto. Tendríamos que pellizcarnos para darnos cuenta de que hemos estado en una Copa del Mundo, tenemos que darnos cuenta de eso y estar orgullosos. Saldremos del vestuario con la cabeza alta. No podemos arrepentirnos de nada".

Gareth Bale se retiró lesionado del partido Gales vs Inglaterra

Gareth Bale terminó lesionado

Robert Page, seleccionador de Gales, confirmó en rueda de prensa que Gareth Bale se tuvo que marchar sustituido por un problema en los isquiotibiales.



Bale fue cambiado al descanso de forma sorprendente, tras una primera parte en la que tocó solo siete veces el balón, pero Page confirmó que fue por problemas físicos.



"Tenía un problema en los isquiotibiales. Iba a intentar forzar y salir, pero contra Inglaterra sabía que necesitaba a todos mis jugadores al 100 %. Quería lo mejor para el equipo y lo entendió", dijo Page en rueda de prensa.



"No creo que sea la última vez que le veáis con la camiseta de Gales", añadió Page, espantando los rumores sobre la retirada del galés.

(Con información de EFE)