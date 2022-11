Francia tendrá que convocar a un reemplazo para Karim Benzema. | Fuente: EFE | Fotógrafo: YOAN VALAT

Karim Benzema no será parte del Mundial Qatar 2022 que empieza el domingo. Lo lamenta Francia y todo hincha del fútbol que esperaba ver al Balón de Oro con Francia.

Una lesión muscular, en el último entrenamiento con su seleccionado, deja a Karim Benzema sin Qatar 2022. Al confirmarse su baja de la Copa del Mundo, el delantero estrella del Real Madrid usó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos sus fanáticos y al pueblo francés.

"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una bonita Copa del Mundo", dijo Benzema en un primer momento.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Las palabras de Karim Benzema al no jugar en Qatar 2022

Por último, el popular 'Gato' añadió que "gracias a todos por sus mensajes de apoyo". Rápidamente, su publicación se volvió viral en Instagram.

Hay que tener en cuenta que los exámenes médicos realizados al goleador confirmaron una lesión al nivel del cuádriceps del muslo izquierdo que "precisará de un plazo de convalecencia de tres semanas", precisó la federación gala.

El reglamento de la FIFA permite llamar a un nuevo jugador hasta el lunes, víspera del Francia-Australia, para realizar un cambio de último minuto debido a una lesión.

Karim Benzema, Balón de Oro 2022, con molestias en el muslo derecho desde hace un mes, participó en su primer entrenamiento con el grupo este sábado, pero "se vio obligado a acortar la sesión" debido a un dolor a nivel del cuádriceps del muslo izquierdo".

Deschamps habla por la baja de Benzema

Se tomó la decisión de su baja después de una conversación entre el médico de los 'Bleus', Franck Le Gall, y Didier Deschamps.

"Estoy extremadamente triste por Karim, que había hecho de este Mundial un objetivo mayor", remarcó el entrenador del vigente campeón de la Copa del Mundo.

NUESTROS PODCAST

¿Qué experiencias cuentan los pacientes que regresan de una experiencia cercana a la muerte?

La noción de experiencias cercanas a la muerte ha fascinado a la gente durante mucho tiempo. La idea es que algunas personas informan experiencias profundas después de despertarse de un paro cardíaco: su corazón se detuvo, recibieron RCP, finalmente se recuperaron y vivieron para contarlo.