Lionel Messi marcó siete goles en los siete partidos que jugó en Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: LUIS ROBAYO

Han pasado ya dos días desde que alzó la Copa del Mundo, pero los festejos continúan. Este martes, Lionel Messi realizó dos publicaciones en redes sociales. La primera, al despertar, fue en su cama, con el trofeo. La segunda, poco antes de la caravana del plantel campeon de Qatar 2022, fue un emotivo video recordando su infancia, acompañado de un extenso texto en el que destaca la dedicatoria a Diego Maradona.

'Leo' rememoró sus primeros años en el fútbol, cuando, siendo apenas un niño, contó que inició jugando en un club de barrio y aseguró que su más grande sueño era jugar con la selección de Argentina. Luego, reúne imágenes de su debut con la albiceleste, así como de distintos momentos vividos en la máxima cita del fútbol.

Mientras recopila escenas, suena de fondo la canción Arrancármelo de Wos: "Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar". Al final del video, se le observa alzar la copa y celebrar con sus compañeros, así como las calles de Buenos Aires repletas de hinchas.

En el texto que acompaña del post, Lionel Messi dedicó el título a todos los que no lo lograron en los Mundiales anteriores, especialmente 2014, a Diego Maradona, a todos los aficionados que siempre apoyaron y a todos los que conforman la selección de Argentina, incluidos aquellos que no figuran ante las cámaras.

La palabra de Lionel Messi:

"De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas. Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría.



Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final.



También es del Diego, que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado, sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos.



Y, por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que, siendo anónimos, trabajan día y noche para hacérnosla más fácil.



Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos.



¡Muchas gracias, de corazón! ¡Vamos, Argentina!!!".

Los récords de Messi

1. Más partidos en Mundiales

Con el partido de este domingo, Messi superó a Lothar Matthäus como el jugador con más partidos en los Mundiales.

2. Más minutos en los Mundiales

Superó a Paolo Maldini: llegó a jugar más de 24 minutos y de esta manera superó los 2217 minutos del astro italiano.

3. Goles en todas las fases del Mundial

Ante Francia, se convirtió en el único jugador que marca goles desde octavos hasta la final.

4. Máximo goleador argentino en Mundiales

Con 13 goles, superó a Gabriel Batistuta.

5. Cinco Mundiales jugados

Entró al selecto grupo. Ha disputado Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

6. Primero en asistir en cinco Mundiales distintos

Dio tres pases de gol en Qatar 2022.