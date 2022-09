Lionel Messi | Fuente: AFP

Tras la victoria de Argentina por 3-0 sobre Honduras, Lionel Messi, delantero de la 'albiceleste', habló con los medios y se refirió al momento que atraviesa tanto en su seleccionado como en Paris Saint Germain.

En tanto al club parisino, Messi indicó: "Me siento bien, me siento diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente. Lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca. Me lo esperaba también, sabía que iba a ser así. Pero ahora me siento diferente. Este año es diferente. Llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros y al juego. La verdad que me siento muy bien. Volví a disfrutar”.

Sobre el Mundial Qatar 2022, la 'Pulga' Messi sostuvo: "Tenemos muchas ganas y mucha ilusión. Aún queda un tiempito, pero de momento tenemos que estar bien en nuestros clubes para llegar de la mejor manera a la cita. Nosotros estamos igual de ansiosos que la gente pero tenemos que estar tranquilos. Contamos con un gran equipo para el Mundial. Es especial, hay que ir paso a paso. Estamos disfrutando cada momento que estamos juntos, preparándonos con seriedad cuando nos toca trabajar".

En tanto a la logística del Mundial a iniciar en noviembre, Messi agregó: "Es complicado a nivel de partidos. Tenemos muchos y muy poco tiempo de descanso. Creo que hay que afrontarlo como se hace siempre. Si vas a jugar pensando en el Mundial, en cuidarte o en no meter la pata, al final puede ser peor. Yo soy de los que piensan que las cosas pasan porque pasan y si tiene que pasar, pasará. Dios quiera que no le pase nada a nadie y lleguen bien".

Lionel Messi en la 'Scaloneta':

Asimismo, el rosarino habló de lo bien que se incorpora al equipo argentino: "Estamos disfrutando cada momento que estamos juntos. También preparándonos con mucha seriedad cuando toca trabajar. Es la última vez que podemos estar todos juntos y tenemos que trabajar muchas cosas. Después no va a haber mucho tras el primer partido del Mundial. Hay que aprovechar cada momento para seguir creciendo como lo estamos haciendo".