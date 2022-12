Lionel Messi se convirtió en el goleador absoluto de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Noushad Thekkayil

Las declaraciones de Lionel Scaloni afirmando que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos no le cayeron nada bien al exentrenador de Universitario, el argentino Ángel Cappa, quien tildó de exagerado el comentario dicho por el entrenador de la Selección de Argentina.

"Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia", dijo Ángel Cappa.

Sin embargo, se atrevió a opinar del rendimiento de Lionel Messi y lo comparó con algunos futbolistas que hicieron historia: "Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial se consagra como tal".

Argentina ha conseguido calsificar a una final de una Copa del Mundo por sexta vez en su historia y esto generó algarabía en el país sudamericano. Sin embargo, el exfutbolista destaca que no se ha conseguido nada, pero valora el trabajo que vienen haciendo hasta ahora.

"Se ha conseguido llegar a la final de un Mundial, se ha conseguido jugar bien y se ha conseguido llenar de emoción a un pueblo. Se ha conseguido mucho. Después, bueno, las finales se ganan o se pierden, a veces por detalles, pero ya Argentina ha llegado a varias finales con estos jugadores", manifestó Ángel Cappa.