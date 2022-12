Lionel Messi le anotó un gol en el tiempo reglamentario a Países Bajos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lionel Messi está en su segunda semifinal de un Mundial (tras Brasil 2014). Y es que este viernes Argentina pasó a la ronda de los cuatro mejores de Qatar 2022.

Luego de la victoria 4-3 por penales sobre Países Bajos, Lionel Messi habló para la prensa internacional. El crack de la Selección de Argentina se mostró alegre por la victoria, aunque se mostró claro sobre la actuación del árbitro español Mateu Lahoz.

"Del árbitro no quiero hablar porque luego te sancionan. Das tu opinión y te sanción. FIFA tendría que ver esto. Tendría que poner un árbitro a la altura de este partido que lo ve todo el mundo. Ellos empezaron a chocar, pero bueno son cuartos y ambos queríamos pasar a semifinales", dijo Messi.

Lionel Messi y Argentina en semifinales de Qatar 2022

Lionel Messi juega su quinta Copa del Mundo con Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

'Leo' también declaró que tal como jugó la Aalbiceleste, clara dominadora del partido (llegó a ganar por 2-0) y con las mejores ocasiones de gol, "no era para ir al alargue y menos a los penales".

"Tuvimos que sufrir, pero pasamos y es algo lindo, impresionante", añadió a las cámaras de la televisión de su país.

Lionel Messi destacó que "Argentina demuestra partido a partido que sabe jugar cada partido con la misma intensidad y ganas, quiere ser protagonista, es un equipo que entiende los momentos del partido, que juega cuando hay que jugar y cuando no, corre. Estamos ilusionados, con muchas ganas, necesitábamos esta alegría, para nosotros y para la gente que nos acompaña siempre".

"(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura".

La palabra de Messi frente a Países Bajos

"Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era 'foul'. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos", criticó al rival.

En los penales, el protagonista fue el arquero Emiliano Martínez con dos atajadas. "No tenemos duda, tenemos ventaja con él en el arco, agradecido obviamente con él", declaró el '10' de Argentina.

