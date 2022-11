Lionel Messi jugó 90 minutos ante Emiratos. | Fuente: AFA

Este viernes, a solo dos días del inicio del Mundial Qatar 2022, Argentina entrenó en Doha, de cara a su debut ante Arabia Saudita. RPP Noticias llegó hasta la práctica en el predio deportivo de la Universidad de Qatar, para presenciar los trabajos, mientras hubo acceso a la prensa. La sorpresa fue que Lionel Messi no salió al campo.

Los dirigidos por Lionel Scaloni realizaron diversos ejercicios, pero en ninguno de ellos -a la vista de los presentes- estuvo la 'Pulga'. Eso sí, no fue la única ausencia. Tampoco participaron Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Juan Foyth y Lisandro Martínez. Según se conoció, todos permanecieron en el gimnasio. Sin embargo, Argentina, en redes sociales, compartió fotos en las que se ve a De Paul y Paredes entrenando sin problemas, por lo que se estima que se sumaron tras la salida de la prensa.

Los futbolistas de la selección de Argentina que entrenaron sin inconvenientes con periodistas presentes en el predio fueron Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Alexis Mac Allister, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Paulo Dybala, Alejandro Gómez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Nahuel Molina.

¿Cuál fue el motivo por el que Lionel Messi y los otros seis nombres no salieron a la cancha? Paul Pérez, periodista de RPP Noticias, conversó, en Doha, con dos periodistas argentinos, quienes explicaron la situación y se refirieron a las aspiraciones de su equipo en la Copa del Mundo.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Gustavo Yarroch Gustavo Yarroch, periodista de ESPN, La Red e Infobae. 00:00

Fernando Czyz - Periodista de Doble Amarilla, DirecTV Sports y EFE

Sobre la ausencia de siete futbolistas: "La selección argentina es muy particular. En un primer entenamiento abierto, el cuerpo técnico no piensa en quién está o no, sino en la planificación. Referentes y jugador optaron por mantener el descanso y priorizar el debut. Es algo común en Scaloni que algunos jugadores necesiten hacer otras cosas, no hay que activar alarmas. Lo que había que pasar, ya pasó ayer. Salvo que pase una desgracia -tocamos madera-, estos 24 más los dos que llegarán conforman el plantel para el Mundial".

Sobre la actualidad del equipo argentino: "Lo veo en buen nivel, invicto. Es una selección solida, que apunta alto y que tiende a tener un nivel siempre bueno. Podrá ganar o perder, dar batallas, pero es una selección que siempre estará al nivel".

Sobre si Argentina es favorito: "Vamos a echarle la candidatura a Brasil. Lo digo en serio, por plantel. Por cómo ha armado Tité y las variantes que tiene en ofensiva, arranca un escaloncito más arriba. Ahora, Argentina le puede hacer partido y le puede ganar, sin duda. En Sudamérica tenemos dos candidatos. Esperemos que la Copa vuelva a Sudamérica".

Sobre el presente de Lionel Messi: "Para mí, llega en gran nivel, gran momento, priorizando la Copa del Mundo, con buen nivel en PSG. Para mí, es un momento para que Leo tenga revancha. ¿Será su último Mundial? Quién lo sabe".





Fernando Czyz, periodista de Doble Amarilla, DirecTV Sports y Agencia EFE. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Paul Pérez

Gustavo Yarroch - Periodista de ESPN, La Red e Infobae

Sobre la ausencia de jugadores en la práctica: "Al principió sorprendió. Después, cuando averiguamos, nos dimos cuenta de que tiene que ver con que dosificaron cargas. Fueron los que más jugaron con Emiratos. Scaloni les dio descanso para regular las cargas y llegar bien al debut".

Sobre el presente de Argentina: "El grupo tiene que cambiar el chip desde lo anímico, tras las bajas de Joaquín Correa y Nicolás González. Golpeó muy fuerte al grupo que dos compañeros tuvieran que irse".

Sobre si Argentina es favorito: "Argentina no es el gran candidato, es uno de los candidatos junto con Francia, Brasil, yo incluiría a Alemania e Inglaterra me gusta mucho también".

Lo que más le gustó de Qatar: "Los barrios del centro, son un gran regalo para la vista. Espectacular".

Lo que menos le gustó de Qatar: "Algunas cuestione vinculadas con la cultura que uno obviamente respeta, pero de pronto a uno le cuesta asimilar que las mujeres no puedan meterse al mar con bikini, pero tiene que ver con la cultura y hay que respetarla por completo, desde ya".