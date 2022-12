Lionel Messi lleva cuatro goles en seis partidos jugados con Argentina en Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

Lionel Messi marcó el primero de los tres goles con los que la selección de Argentina ganó a Croacia en la semifinal del Mundial Qatar 2022. De penal, la 'Pulga' abrió la cuenta del partido que le permitió aseguró su lugar en la final.

Tras el encuentro, el '10' de la albiceleste, comprensiblemente emocionado, brindó algunas declaraciones en las que se refirió no solo a la participación de su equipo en esta Copa del Mundo, sino también a lo que tuvo que atravesar de manera personal para llegar hasta donde está.

"Es muy emocionante ver todo esto: la gente, nuestras familias. Durante todo el Mundial fue algo increíble. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos. Estoy disfrutando muchísimo desde que llegamos a este Mundial. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos. Este equipo es una locura", dijo inicialmente a DirecTV.

"No soy consciente de lo que estoy diciendo. Es difícil pensar en este momento, hblar y ser claro. Se pasan muchas cosas por la cabeza, primero la familia. Que podamos vivir esto, que mis hijos lo vivan con tanta intensidad, para mí es lo más grande", continuó.





El camino de Argentina en el Mundial

Argentina no arrancó de la mejor manera en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió 2-1 en su debut ante Arabia Saudita. En la segunda fecha de la fase de grupos, sin embargo, logró recuperarse con un 2-0 ante México. Desde entonces, ganó todos sus partidos: 2-0 a Polonia, 2-1 a Australia, 4-3 (penales) a Países Bajos y 3-0 a Croacia. Sobre eso también habló Messi.

"Nos tocó empezar de una manera que no imaginamos. Después de venir de tantos partidos invictos, empezar con ese golpe era una prueba importantísima. A partir de ahí, jugamos muchas finales y eso cansa muchísimo mentalmente. Venimos jugando cinco finales y, por suerte, las ganamos todas. Nos queda una más", mencionó.

Asimismo, respondió a los críticos: "(El camino) Fue durísimo. Todo lo que conseguimos, lo conseguimos por mérito propio, nadie nos regaló nada". ¿Respuesta a Pepe y los jugadores de Portugal?

Pasado y presente de Messi

"Hago el repaso de todo, pero, como digo desde el principio, desde antes de la Copa América vengo disfrutando de otra manera. La edad me hace vivirlo diferente, ganar ayuda muchisimo, hace que se trabaje de otra manera, más feliz. Lo disfruto muchisimo, más siendo ni último mundial, jugando de esta manera, lo estoy viviendo de esta manera", dijo el '10' de Argentina.



Por otro lado, se refirió a los tiempos en los que no le iba bien con la albiceleste. Momentos que, incluso, lo llevaron a renunciar. "De eso se trata, de volver a levantarte, de volver a intentarlo, en todos los aspectos de la vida. Todo el mundo recibe el golpe, pero hay que levantarse por los sueños. En algún momento tuve duda, pero felizmente me di cuenta de que no era el camino, que había que volver a intentarlo. Gracias a Dios lo vi de esa manera. Si no, no estaria acá, viviendo estas sensaciones", culminó Lionel Messi.