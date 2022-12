Lionel Messi hace historia con la Selección de Argentina. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KIRILL KUDRYAVTSEV

A pesar de tener siete Balones de Oro y haberlo ganado todo a nivel de clubes en Europa, Lionel Messi aún era puesto por debajo de Diego Maradona en el podio de la Selección de Argentina por no haber podido alzar la Copa del Mundo. Sin embargo, ello cambió este domingo cuando la 'albiceleste' derrotó a Francia en la final de Qatar 2022 y sumó su tercer título mundial.



Por eso, Rodrigo De Paul, volante de Argentina, pidió "que Lionel Messi disfrute el título, porque es el mejor de todos los tiempos. Si algún bolu** tenía dudas, ya no hay más. Él es el mejor de todos los tiempos. No va a haber otro como él. Debe ser el hombre más feliz del mundo ahora y bien merecido que lo tiene".

Lionel Messi se llenó de títulos con Argentina

Con su país, 'Leo' logró en los dos últimos años lo que no había podido en toda su carrera. Ganó su primer título oficial en el 2021 tras vencer a Brasil en la final de la Copa América y, el segundo, al derrotar a Italia en la Copa Finalíssima del 2022. No obstante, el deseo de todos los argentinos era uno solo: la Copa del Mundo.

Ya habían pasado 44 años desde el primer título mundial de *Argentina en 1978 y ocho menos desde la última foto de Diego Armando Maradona levantando la Copa del Mundo en México 1986. La tercera estrella en el escudo pudo llegar en la final del Mundial 2014, pero no. El tricampeonato de Argentina llegó en Qatar 2022.

Lionel Messi imitando la celebración de Diego Maradona en 1986 | Fuente: AFP

¿Cuál será el futuro de Lionel Messi?

Con 35 años encima, Lionel Messi había advertido -antes de llegar a Qatar- que esta sería su última Copa del Mundo así logre el título o no. Aunque, tras alcanzar el campeonato, el capitán declaró que "no, no me voy a retirar de la selección nacional. Quiero seguir jugando como campeón del Mundial con la camiseta de Argentina".

Con solo medio año más de contrato en el PSG, será libre de negociar una posible transferencia con cualquier otro club a partir del primero de enero del 2023 sin pagar ninguna multa rescisoria, según las normas de la UEFA. Por lo pronto, el astro de Argentina ya dejó claro que aún le queda gas por quemar.

Lionel Messi después de ganar la Copa del Mundo | Fuente: EFE





