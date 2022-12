Selección de Argentina ganó 3-0 a Croacia con doblete de Álvarez y gol de Messi. | Fuente: @juliaanalvarez / AFP

"Parecía que tenía varias patas y no le podían quitar la pelota”. Así explica Gustavo por qué a Julián Álvarez, su hijo, lo llaman araña. Ya desde niño, con la camiseta del Atlético Calchín, club de su ciudad natal, demostraba que estaba para grandes cosas.

Apenas con 11 años, consiguió una prueba en el Real Madrid. Aunque fue el goleador del campeonato, no pudo quedarse porque era menor de edad. La única opción era que se mude con su familia, pero no estaba dentro de las posiblidades. Así, regresó a su país con dos objetivos claro: defender la camisetas de River Plate y jugar un Mundial con la selección de Argentina. Ambos los cumplió. Lo que no sabía en ese entonces es que la vida le daría la chance de cumplir un sueño que él no imaginaba posible: jugar al lado de Lionel Messi.

El entonces futbolista del Barcelona era su ídolo por lo que hacía tanto con el equipo catalán como con la albiceleste. Incluso, como hincha, cuando se lo encontró en una concentración de la selecciónn, no dudó en pedirle una fotografía que, tiempo después, compartiría en su Instagram. "Feliz cumple al mejor jugador de la historia. Gracias por tanto ídolo", fue el texto del post que publicó el 24 de junio de 2015. Faltaban 2196 días para jugar a su lado y 2729 para formar la sociedad que les daría el pase a la final de una Copa del Mundo.

El martes 13 de diciembre de 2022, Argentina enfrentó a Croacia por la semifinal de Qatar 2022. Julián Álvarez, delantero del Manchester City, y Lionel Messi, atacante del PSG, fueron titulares. Pasada la media hora de juego, el primero generó un penal que el segundo convirtió en gol. El favor fue devuelto a los 69 minutos de juego, cuando el '10', con 35 años, realizó una magistral jugada por derecha que terminó en un pase hacia atrás para que su compañero, 14 años menor, marque un doblete y ponga el 3-0 que sentenció el marcador.

De la mano de un experimentado capitán y con los pies de la 'Araña', la albiceleste de Lionel Scaloni está, por sexta vez en su historia, en la final de un Mundial. El domingo enfrentará al ganador del encuentro ente Marruecos y Francia, pero los sueños de ese niño están lejanamente cumplidos. Ahora, incluso, con foto actualizada y publicada por su ídolo.





Palabra de Messi

"Nos tocó empezar de una manera que no imaginamos. Después de venir de tantos partidos invictos, empezar con ese golpe era una prueba importantísima. A partir de ahí, jugamos muchas finales y eso cansa muchísimo mentalmente. Venimos jugando cinco finales y, por suerte, las ganamos todas. Nos queda una más", mencionó Lionel Messi tras el triunfo ante Croacia.

"Hago el repaso de todo, pero, como digo desde el principio, desde antes de la Copa América vengo disfrutando de otra manera. La edad me hace vivirlo diferente, ganar ayuda muchisimo, hace que se trabaje de otra manera, más feliz. Lo disfruto muchisimo, más siendo ni último mundial, jugando de esta manera, lo estoy viviendo de esta manera", agregó.

Asimismo, respondió a los críticos: "(El camino) Fue durísimo. Todo lo que conseguimos, lo conseguimos por mérito propio, nadie nos regaló nada". ¿Respuesta a Pepe y los jugadores de Portugal?