El Mundial 2022 está a poco de culminar. Este martes y miércoles se llevarán a cabo las semifinales, con partidos entre Croacia vs. Argentina y Francia vs. Marruecos. Aunque muchas selecciones ya se despidieron del torneo, distintas figuras se han quedado en Qatar para vivir los encuentros finales.

Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo con la selección de Alemania, es uno de los referentes presentes en el certamen futbolístico. RPP Noticias tuvo un rápido encuentro con el exvolante y, al escuchar la palabra "Perú", de inmediato recordó a dos representantes del fútbol nacional.

"Saludos Perú, Lima. Claudio Pizarro y Paolo Guerrero son amigos", dijo brevemente, mientras caminaba en los alrededores del estadio Lusail. El alemán coincidó en el Bayern Munich con el 'Depredador' entre 2002 y 2006, y con el 'Bombardero' en dos etapas: entre 2002 y 2007, la primera, y entre 2012-13 y 2014-15.

Además de la camiseta de los bávaros, 'Basti' defendió las del Manchester United y Chicago Fire. Con su selección, disputó mundiales: en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se quedó con el tercer lugar y en Brasil 2014 fue campeón. En Qatar 2022, su país quedó fuera en pase de grupos.

Alemania quedó sin director deportivo

El director de la selección alemana, Oliver Bierhoff, renunció después de la desastrosa eliminación de Alemania en el Mundial Qatar 2022 y sin esperar a la cumbre convocada por la Federación Alemania de Fútbol (DFB) para analizar la situación.

"Dejo el camino libre para nuevas direcciones", escribió el exinternacional, de 54 años, en una declaración difundida anoche, en que da por prematuramente terminado su mandato.

"En los últimos cuatro años no he logrado devolver la alegría a los aficionados", prosigue el texto, donde admite que algunas de las decisiones "que adoptamos convencidos" no han sido las correctas.

El contrato de Oliver Bierhoff expiraba en 2024, es decir, que habría seguido en el puesto previsiblemente hasta la próxima Eurocopa, en la que Alemania será anfitriona.