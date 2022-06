Luis Enrique, técnico de España, al lado de Sergio Busquets durante la práctica de La Roja | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRISTINA QUICLER

Aunque está concentrado en el partido ante República Checa por la UEFA Nations League, el técnico de España, Luis Enrique Martínez, no pudo evitar pronunciarse de cara al Qatar 2022 y consideró a Argentina y Brasil como las selecciones que están “muy por encima del resto” para ganar el Mundial.

Preguntado por el Mundial del próximo noviembre en Qatar, manifestó que ve dos claras candidatas a levantar el trofeo y esas son dos selecciones sudamericanas.

"Si me preguntas si veo a una selección por encima del resto, creo que Argentina. También Brasil, si no la menciono los periodistas se me echarían encima. Están muy por encima del resto", comentó en conferencia de prensa.

El técnico español aclaró que no le está quitando el cartel de favorito a La Roja. "No se trata de que España sea candidata al Mundial o no, sino de mirar las cosas con perspectiva".

Luis Enrique considera que a las selecciones a nivel europeo les está costando sacar adelante sus partidos y un gran ejemplo es lo visto en la actual Nations League. "Mirad los resultados de los otros grupos de la Liga, eso no le interesa a nadie. Mirad a la campeona de la Nations League y del Mundial, Francia. Nadie gana fácil. Si pretendéis que seamos diferentes, no somos diferentes. Es imposible, pero no para nosotros, para todos".

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "En esta competición no hay nadie que gane fácil, ni los equipos que últimamente han ganado campeonatos".



➡️ "Somos una selección muy competitiva y que puede ganarle a cualquiera, ya lo estáis viendo".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/r3SyQY7xDA — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 11, 2022

España en la UEFA Nations League

El estratega de España también se refirió a su equipo debe "mejorar aspectos defensivos" y ser más efectivos en ataque.

“Tenemos que poner en más situaciones de peligrosidad al rival y espero un ritmo de partido mayor”, comentó.



Sobre el joven centrocampista del Barcelona Pablo Páez 'Gavi' fue conciso y claro, y dijo que “le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego”, una sentencia que dejó abierta a interpretaciones de los periodistas la referencia a “fuera del campo” y que el seleccionador no quiso aclarar.



También insistió en que España “tiene tres porteros titulares”, pero de momento es Unai Simón el elegido, aunque dependerá de muchos factores que siga siéndolo porque está “encantado con los tres”,



