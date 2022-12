El primer capítulo Messi vs. Mbappé en los mundiales lo ganó el francés. La segunda parte de esta rivalidad se aproxima con el punto común de la solidez que muestra cada propuesta. | Fuente: PSG

Presente y presente. Lionel Messi y Kylian Mbappé. ¿Considerarlos a través del tiempo o contemplarlos por el momento? Qatar 2022, al menos, exige disfrutar el ahora de dos talentos distintos, igualmente decisivos -eso sí-, que se enfrentarán en la gran final del Mundial este domingo entre Argentina y Francia.

Generar rivalidades es parte de la naturaleza del fútbol desde siempre. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han convivido por dos décadas bajo contextos comparativos diversos, tanto a nivel de clubes como en sus selecciones, pero jamás las discusiones pudieron trasladarse en el ámbito de las Copas del Mundo. Nunca se enfrentaron en los mundiales. Una final entre las estrellas acaso solo brotaba en la ilusión de los fanáticos. El ‘The Last Dance’ entre sí en el máximo escenario de este deporte no se concretaría, no obstante, antojadizo fútbol, esto no privaría de una disputa que asoma a pasar a la historia.

Una Argentina incapaz de madurar ideas sobre el campo, que se pasaba el balón sin un sentido claro a pesar de la presencia de Messi, se topó en octavos de Rusia 2018 contra el equipo que llevaba entre sus filas al emergente prodigio llamado Mbappé. Desfachatez y velocidad en combo, impulsó a Francia subir la grada del escalón que le permitió llegar hacia su segunda corona. Cuatro años y medio desde entonces, Argentina y Francia volverán a encontrarse, un contexto totalmente distinto, caminos recorridos, y con dos figuras que atraen las luces.

El primer capítulo Messi vs. Mbappé en los mundiales lo ganó el francés. La segunda parte de esta rivalidad se aproxima con el punto común de la solidez que muestra cada propuesta, aunque con una paridad en la importancia que reflejan para sus selecciones estos protagonistas.

Lionel Messi anotó y dio asistencia en la semifinal del Mundial Qatar 2022 ante Croacia | Fuente: EFE

La lucha será por el título mundial en Qatar 2022, aunque los premios individuales aproximarían a los objetivos colectivos. Kylian Mbappé tiene 5 goles y quebró el récord de Pelé de ser el futbolista con más tantos (9) en el torneo antes de los 24 años. El francés quiere marcar época, como Leo Messi, quien también registra 5 anotaciones en la presente edición. Son los máximos goleadores y el argentino festejó en fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales. Eso le valió para batir la marca de Gabriel Batistuta como argentino con más goles en la historia (11), incluso metiéndose en el ‘top 10’ absoluto.

Igualados en cantidad de goles, la diferencia en el rubro de asistencias es mínima. Con la maniobra frente a Josko Gvardiol, para la posteridad, Messi llegó a los tres pases de gol y supera de momento a su compañero del PSG.

En dos mundiales, Kylian Mbappé registra 9 goles con Francia | Fuente: EFE

Messi, el impacto de Argentina en Qatar

A los 35 años, en el que ha reconocido será su último mundial con Argentina, Lionel Messi realiza una Copa del Mundo imborrable. Cuatro de seis veces elegido el MVP, en Qatar ha confirmado el paso del tiempo de su carrera: de ser fenómeno del desborde, pasar por erigirse en un goleador descomunal a afirmarse (aun manteniendo los dos primeros puntos) como un ‘playmaker’ inigualable. Jugar y hacer jugar. Visión increíble para pasar el balón como otros no pueden conseguirlo.

Argentina es una selección competitiva más Messi. Primero en faltas recibidas (20) de todo el torneo, primero en duelos ganados (37), segundo en gambetas completadas y líder en regates exitosos (43).

Francia venció 4-3 a Argentina en Rusia 2018. Mbappé anotó un doblete | Fuente: EFE

Mbappé, porque en Francia es inevitable

A los 23 años está próximo a ganar el segundo mundial de su carrera. Los récords de las Copas del Mundo, tan complejos de ser batidos, no parecen representar una dificultad en el ’10’ francés. Los rivales saben que ofrecer espacios ante Kylian Mbappé es un ‘suicidio’, pero encuentra la fórmula para imponerse a las oposiciones.

Letal en el desborde, invencible en la velocidad, lo suyo no es solo encasillarlo a campo abierto. Resolutivo en reducido, Francia también genera los escenarios para gozar de la mejor versión del elemento del PSG.

Lionel Messi y Kylian Mbappé, las miradas puestas sobre ellos en la final del Mundial, cuatro años después. La lucha por el título y la ‘Bota de Oro’. El reconocimiento máximo individual en Qatar 2022 por el que, quizá, el tercero en disputa es Antoine Griezmann, el que ataca y defiende, el que más pases clave dio (21) y el que más grandes ocasiones creó (7), pero que vive ya, en Copa del Mundo, acostumbrado a andar tras reflectores.





