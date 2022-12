Lionel Messi | Fuente: EFE | Fotógrafo: Tolga Bozoglu

Este domingo Argentina venció en tanda de penales a Francia y se consagró campeón del Mundial Qatar 2022. Tras el encuentro, Lionel Messi, autor de un doblete en el partido y capitán del cuadro 'albiceleste', se mostró bastante emocionado por haber logrado la tercera Copa del Mundo en la historia de Argentina y refirió a su futuro en la selección.

"No, no me voy a retirar de la selección nacional. Quiero seguir jugando como campeón del Mundial con la camiseta de Argentina", sostuvo Messi en diálogo con TyC Sports tras los rumores sobre la posibilidad de que ya no continúe jugando con Argentina tras campeonar.

Asimismo, el '10' argentino indicó: "Es lo más lindo que hay, se ha hecho desear. Es impresionante tenerla. La deseaba muchísimo. Alguna vez dije que Dios me la iba a regalar, estaba seguro de eso y presentía que era esta. Todo se estaba dando. Sufrimos mucho pero la conseguimos".

En tanto a sus planes personales, Messi precisó que tiene muchas ganas de viajar a su país a presenciar las celebraciones: "Tengo muchas ganas de llegar a Argentina para ver cómo será eso".

Argentina levanta la copa en Qatar 2022

Aunque la corona rompe con una sequía albiceleste de 36 años sin alzar la Copa del Mundo, antes lo hicieron con Mario Kempes en 1978 y Diego Maradona en 1986, la conquista tiene de protagonista especial a un tipo que vio cómo Alemania se la arrebataba de las narices en Brasil 2014.

Con Di María y Messi como únicos sobrevivientes de la debacle en el Maracaná, el grupo que formó Lionel Scaloni supo cerrar filas en torno al que miles consideran el mejor jugador de la historia, un título resistido para muchos justamente porque no tenía en sus manos lo que alzó este domingo ante 88.966 espectadores.