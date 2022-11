Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP

A poco de iniciar el Mundial Qatar 2022, el delantero portugués Cristiano Ronaldo viene dando que hablar luego una entrevista bastante extensa para TalkTV con el periodista Piers Morgan en la que confirmó que, en caso de ganar la Copa del Mundo, tomaría la decisión de retirarse oficialmente de las canchas.

Luego de salir a la luz la última parte de la entrevista exclusiva, se pudo dar a conocer que el delantero de 37 años fue consultado sobre si se retiraría luego del Mundial Qatar 2022: "¿Me retiro si gano el Mundial? Sí, me retiro, 100%".

Asimismo, el delantero de Manchester United dio a entender que no continuaría en el mismo club: "Después del Mundial, probablemente será bueno para el United y para mi iniciar un nuevo capítulo. Probablemente no estaré más en el United, más allá de cuando termine mi contrato. Es difícil decir que no volveré al United. Pero como he dicho, los fans estarán en mi corazón, el respeto. Espero que no olviden lo que hice y lo que hago, en el presente. Espero verles pronto".

Otras ofertas para Cristiano:

Por último, Cristiano Ronaldo reveló que, antes de fichar por Manchester United, tuvo una oferta millonaria de Arabia Saudita: "La oferta por 300 millones de euros es cierta. Fue dura, pero pensé que estaba feliz en Manchester. No tuve muchas (ofertas), pero tuve. Estaba feliz y motivado de llegar aquí (Manchester), pero no paraban de repetir que no me querían. Y los directivos de otros equipos mentían cuando decían que me habían rechazado", agregó.