Walid Regragui | Fuente: EFE | Fotógrafo: EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI

Este sábado Croacia se medirá ante Marruecos por el tercer lugar del Mundial Qatar 2022 y, previo a dicho encuentro, el entrenador del cuadro marroquí, Walid Regragui, habló en conferencia de prensa e indicó que, más allá de que le hubiera gustado jugar la final, desea poder llevarse la medalla del tercer puesto.

"No es la final que queríamos, pero es un gran momento para nosotros. La fatiga es un factor importante Es un reto que queremos superar y ser terceros. La meta es acabar lo mejor posible. Vamos a intentarlo todo para ser terceros. El mensaje es que nos queda un partido, han entendido bien que no es igual ser terceros que ser cuartos. No es la final que queríamos jugar, pero el objetivo es siempre acabar lo más alto que se pueda", indicó el entrenador marroquí.

Asimismo, el director técnico de 47 años fue consultado por Croacia: "Sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, como lo sabíamos antes de empezar. Mucha gente pensaba que estaba en fin de ciclo, y está entre los cuatro mejores. Se ha demostrado que era el grupo de la muerte. En el primer partido hubo mucho respeto, era normal".

Por otro lado, el estratega fue consultado puntualmente por Luka Modric, figura y capitán croata: "Es el último partido de Modric en la Copa del Mundo y va a querer acabar como se merece un jugador de ese enorme nivel. Es un jugador espectacular. Lo que hace con 38 años es impresionante. Espero un partido menos táctico, más abierto, pero con dos equipos que van a querer ser terceros".

Marruecos vs. Croacia:

El duelo entre ambas selecciones se disputará este sábado 17 de diciembre a partir de las 10:00 am por el tercer lugar. Mientras que la gran final será el domingo 18 a la misma hora.