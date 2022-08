Trofeo de la Copa del Mundo. | Fuente: FIFA

A cerca de 100 días del inicio del Mundial Qatar 2022, la FIFA oficializó que se adelantará el arranque del mismo. Si bien ya el pasado miércoles la noticia había trascendido, según informó AFP, ya este jueves fue oficializada por el máximo ente del fútbol.

Mediante un comunicado publicado en su página web, se expuso no solo el nuevo día y horario del primer partido, sino además los motivos. Inicialmente, Qatar 2022 estaba programado a empezar el 21 de noviembre, con el Senegal vs. Países Bajos. Luego, se iba a llevar a cabo el duelo entre el país anfitrión y Ecuador.

Ello hubiese significado romper con la tradición de que los anfitriones o vigentes campeones protaonicen el encuentro inaugural. Para que eso no suceda, se optó por adelantar un día el Qatar vs. Ecuador. Ahora se jugará el domingo 20 de noviembre, a las 11:00 am. (hora peruana), por lo que esa es la nueva fecha del inicio del Mundial.

Comunicado de la FIFA respecto al adelanto del Mundial

"La Copa Mundial de la FIFA 2022 dará comienzo con una celebración aún mayor para los aficionados cataríes y de todo el mundo. El domingo, 20 de noviembre, los anfitriones se verán las caras con Ecuador a las 19:00 h, en el que será el único encuentro del día. El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido hoy por unanimidad adelantar un día el partido y la ceremonia inaugural, que tendrán lugar en el Estadio Al Bait. Como consecuencia, el encuentro entre Senegal y Países Bajos se disputará a las 19:00 h del lunes, 21 de noviembre, en vez de a las 13:00 h.



Gracias a esta modificación, se garantiza la continuidad de una antigua tradición de la Copa Mundial de la FIFA™, por la que los anfitriones o los vigentes campeones disputan el primer partido de la competición, que se celebra junto con la ceremonia inaugural. La decisión se ha tomado después de valorar los aspectos operativos y la repercusión que tendría en el torneo, así como tras consultarlo con los principales grupos de interés y el país anfitrión, que han estado de acuerdo.

El periodo de cesión de jugadores seguirá dando comienzo el 14 de noviembre, tal como se había decidido y se estipula en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Los titulares de entradas recibirán un correo electrónico en el que se les informará sobre aquellos partidos que han sufrido cambios. Las localidades seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y horarios. Además, la FIFA tratará de resolver cualquier problema que surja de este cambio caso por caso.

El calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 y el reglamento de la competición se han modificado como corresponde".

Calendario del Mundial Qatar 2022

A continuación, el calendario actualizado de la Copa del Mundo. Se debe tener en cuenta que el mismo está en horario local. Para calcular el horario peruano, hay que restarle ocho horas.





Podcast RPP

Entrevistas ADN

Escucha las veces que quieras el momento en que surgió la noticia. Entrevistas ADN es el podcast que reúne las entrevistas más relevantes de Ampliación de Noticias, programa emblemático de RPP, espacio por donde pasan los protagonistas de los hechos que trascienden en el Perú y el mundo.