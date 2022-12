Jules Koundé | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ANDREJ ISAKOVIC

Este domingo Francia venció por 3-1 a Polonia por el pase a los cuartos de final y un hecho insólito marcó todo el encuentro luego de que, durante casi todo el primer tiempo, el jugador francés Jules Koundé luciera dos cadenas de oro mientras disputaba el juego.

Según se podía ver en imágenes, el defensor de FC Barcelona portaba dos cadenas bastante brillantes y alrededor del minuto 42, el juez asistente del partido se percató de eso y obligó al jugador a que salga del campo de juego.

Una vez que el jugador se encontraba fuera de la cancha, parte del cuerpo técnico francés le ayudó a quitarse ambas cadenas y continuó jugando. Luego, ante la prensa, el jugador fue consultado sobre por qué las había portado e indicó que se olvidó de quitárselas previo al inicio del partido.

Cabe recordar que la regla 4 de la IFAB (International Football Association Board), organismo encargado de definir las reglas del fútbol, indica que "los jugadores no deberán llevar equipamento ni objetos peligrosos". "Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrá la obligación de quitárselos. No se permite cubrirlos con cinta adhesiva".

Francia vs. Polonia:

Como se recuerda, Francia venció por 3-1 a Polonia y clasificó a cuartos de final con un tanto de Oliver Giroud en el minuto 44 y luego con un doblete de Kylian Mbappé en los minutos 74 y 91. Luego Robert Lewandowski pudo descontar con un tanto de penal en el minuto 99.