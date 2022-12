Luis Suárez | Fuente: EFE | Fotógrafo: RODRIGO JIMɎEZ

Este viernes, Uruguay se medirá ante Ghana por la última jornada de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y, por su parte, Luis Suárez, goleador del cuadro 'charrúa', habló en conferencia de prensa y fue consultado sobre aquella recordada mano con la que evitó el gol del mismo rival en el Mundial Sudáfrica 2010.

"No tengo que pedir perdón a Ghana por el penal en 2010. Yo no pateé el penal, fue el jugador de Ghana el que lo erró. No es que lesioné a un jugador, solo toqué la pelota con la mano", sostuvo el delantero de 35 años en conferencia de prensa.

En tanto a la condición en la que se encuentra Uruguay en la que solo le sirve el triunfo, Suárez agregó: "Me molesta estar en esta situación, porque tenemos un plantel de calidad, somos los mismos jugadores y el cuerpo técnico los que sufrimos en las Eliminatorias. Sabemos que el jugador uruguayo aparece en estos momentos, por eso estoy tranquilo".

Asimismo, fue consultado sobre las declaraciones de José María Giménez al término del partido pasado: "Lo de José María Giménez está clarísimo, no es el mensaje del entrenador, no hay un entrenador en el mundo que diga 'no salgas a ganar'. Somos los jugadores los que tenemos que interpretar y salir a ganar. A veces, el rival también te lleva a defender".

Sobre su participación individual, Suárez precisó: "Voy a intentar ayudar en lo que me toque, el nivel físico del Mundial es muy alto. Aún no se sabe si seré titular, el entrenador lo confirmará mañana. Siendo referente, hay que dar la cara en estos momentos complicados".

Uruguay vs. Ghana:

Ambos equipos chocarán este viernes 2 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). A los charrúas solo le sirve ganar, mientras que a Ghana le basta con que Corea del Sur no sume ante Portugal en el otro encuentro que se jugará en simultáneo.