A un día de que inicie el Mundial Qatar 2022, Senegal ha presentado un nuevo problema luego de la lamentable lesión de Sadio Mané. El conjunto africano está cerca de tener otro baja por un problema burocrático por parte de FIFA.

Se trata del futbolista Ismail Jakobs, lateral izquierdo del cuadro senegalés que era uno de los posibles titulares para el duelo ante Países Bajos en el debut del Mundial. Sin embargo, la FIFA todavía no ha validado su cambio de nacionalidad y esto podría traerle una sanción y resta de puntos, parecido al caso de Byron Castillo en Ecuador.

El futbolista que actualmente milita en Mónaco de la Ligue 1 francesa nació en Colonia (Alemania) y jugó por ese país a nivel juvenil, incluso fue parte del cuadro alemán en la Eurocopa Sub 21 en el 2021. Sin embargo, el defensor decidió representar al país de origen de su familia y cambiar su nacionalidad.

Si bien el jugador ya vistió la camiseta de Senegal en la fecha FIFA de setiembre, todavía no tiene validad el cambio para el Mundial Qatar 2022 y eso podría ser un problema para el país africano en caso no lo resuelva. De momento, se espera que no ingrese a la lista de convocados hasta que puedan encontrar una solución.

Senegal en el Mundial Qatar 2022:

El cuadro africano debutará ante Países Bajos el lunes 21 de noviembre a partir de las 11:00 am. El Grupo A también es conformado por Qatar, el anfitrión, y Ecuador, quienes protagonizarán el duelo inaugural del torneo.