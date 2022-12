Neymar fue titular ante Croacia, por cuartos de final de Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA

Brasil sorprendió al quedar fuera del Mundial Qatar 2022, tras ser eliminado por Croacia en la tanda de penales. El pentacampeón del mundo se despidió en los cuartos de final del certamen futbolístico y, un día después, distitnos futbolistas, entre ellos Neymar, se pronunciaron en redes sociales.

"Estoy destrozado psicológicamente. Esta fue, sin duda, la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo. Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios!", inició el texto del '10'.

"Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha... Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente, no funcionó... Va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo, mi Dios. Me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias"; finalizó.

Entre los comentarios a 'Ney', destacó el de Pelé. "Sigue siendo una fuente de inspiración", le escribió el máximo ídolo del fútbol de Brasil. Asimismo, Luiis Suárez intentó animarlo: "Mucha fuerza, hermano, y arriba. Muchas veces nos caemos, pero tenemos siempre la fuerza para seguir adelante porque luchamos mucho para poder triunfar en este hermoso deporte. Sigue fuerte, hermanito", le dijo.









Más mensajes de futbolistas de Brasil

Vinicius Jr

"Lloré en el campo, lloré en el vestuario, lloré solo en el avión, lloré al llegar a casa y lloraré cada vez que piense en lo cerca que estuvimos. El peor día de mi vida, sin duda. Estoy tan triste. Escribí y eliminé este texto varias veces. Faltan palabras para explicar la frustración, pero quedan lágrimas. La sonrisa se ha ido y necesito algo de tiempo para encontrarla de nuevo.

Pero amo el fútbol y me dará nuevas oportunidades para poner a Brasil donde realmente merece estar: en lo más alto. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Volveremos más fuertes que nunca.

Brasil, mil disculpas. Fallamos en el momento importante y les fallamos, perdón… Gracias a todos por vuestro apoyo y cariño. ¡Fueron lo máximo! Un Brasil unido conquistará el Hexa en 2026. Anótenlo".

Lucas Paquetá

"De todos los dolores que tuve en el fútbol, ​​sin duda, este es el que más me dolió. Una sensación inexplicable de dolor, tristeza, desesperación... Pero está lejos de ser mi mayor pérdida, ya perdí mucho para estar aquí, lo intenté varias veces hasta que lo conseguí... son 18 años luchando, sufriendo, evolucionando y aprendiendo a vivir momentos como este.

Gratitud y orgullo por este grupo. Tanto queríamos, tanto merecíamos, en cada mirada y palabra, nuestro sueño estaba ahí... ¡Intentamos y entregamos el alma para conquistar este sueño! No lo conseguimos. ¡Gracias a todos los que nos apoyaron, fue único ver a Brasil vibrar nuevamente y remar todos juntos en la misma dirección! ¡Curémonos de este dolor y cuando sane, volveremos más fuertes!

El sueño fue pospuesto, pero sigue vivo dentro de nuestros corazones, ¡gracias Jesús por la oportunidad! Gracias Jesús por todo".

Richarlison

"Escribir esto es definitivamente lo más difícil que he hecho en mi vida. Lo de ayer todavía no ha pasado, era imposible dormir y lo que pasó todavía me duele muchisimo. Esta es una herida que quedará abierta para siempre, porque todos sabemos las chances que teníamos de conseguir ese título.

Y no mejorará si digo que dimos lo mejor de nosotros, lo dimos todo, que es parte del deporte... Si bien es cierto, solo me enoja más. Lo real es que parece que perdimos a alguien muy cercano, que nos quitaron un pedazo. Y mis amigos y yo vamos a tener que vivir con eso, algunos (o muchos) ni siquiera tendrán otra oportunidad.

Ahora es el momento de lamerse las heridas, disculparse con todos ustedes y aclarar la cabeza. La realidad es que el fútbol, ​​que me ha dado todo lo que tengo, que tantas veces me ha salvado la vida, ayer me dio el golpe más duro que he recibido. Gracias a todos por animar. ¡Si hay un respiro en todo esto, fue verlos animar juntos de nuevo!".