Enner Valencia fue retirado en camilla del Ecuador vs. Países Bajos. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Ecuador empató 1-1 con Países Bajos y está a solo un paso de clasificar a la siguiente etapa del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, no todas son buenas noticias. El autor del gol tricolor, Enner Valencia, dejó el campo en camilla y su presencia en el resto de la Copa del Mundo es una incógnita.

Al promediar el minuto 86, el atacante se dejó caer en el campo, con claros gestos de dolor. Mientras se tomaba la rodilla derecha, el cuerpo médico ingresó a la cancha para atenderlo. Sin embargo, no pudo continuar. Instantes después, ingresó una camilla en la que el 13 fue retirado.

No es la primera vez que Enner Valencia se siente en el desarrollo de Qatar 2022. De hecho, en el partido ante Qatar, en la inauguración, también se retiró por molestias. En aquella ocasión, se confirmó que sufrió un leve esguince. "Los estudios (médicos) revelan que no hay lesión, pero el traumatismo fue severo. Como ya dije el otro día, no lo sacan de este partido ni con fuego y si es por él, estará a disposición, pero vamos a ver si responde bien en el entrenamiento de esta tarde", declaró el entrenador Gustavo Alfaro, un día antes del duelo. Finalmente, fue titular.

En esta oportunidad, se desconoce el diagnóstico, aunque, seguro, en las próximas horas se oficializará si se trata de la misma lesión o una nueva, así como el tiempo de recuperación. Así se sabrá si estará apto para el próximo reto de Ecuador, ante Senegal. El tercer partido del Grupo A se jugará el martes 29 de noviembre, a las 10 de la mañana de Perú.

Enner Valencia salió en camilla y fue reemplazado por Kevin Rodríguez. | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: AFP

Valencia le dio el empate a Ecuador

La Selección de Ecuador salió con el pie en el acelerador en el segundo tiempo del duelo ante los Países Bajos. El combinado europeo se puso adelante en el marcador a través de un golazo de Cody Gakpo, mientras el empate parcial llegó vía Enner Valencia.

Corría el minuto 49 cuando Ecuador llegó con gran volúmen de hombres a campo contrario, así Pervis Estupiñán ejecutó un fuerte remate que provocó el despeje del arquero Andries Noppert. Sin embargo, el balón llegó cerca de Valencia que sin problemas colocó el tanto sudamericano.

La conquista del atacante de Fenerbahce de Turquía fue celebrado a lo grande por sus compañeros que lo llenaron de gestos de cariño.

Al sumar tres goles en Qatar 2022, Enner Valencia se coloca como el líder de la tabla de goleadores. De paso, es el autor de los últimos seis goles de Ecuador en los Mundiales.

Ecuador vs. Países Bajos: así alinearon del partido por el Mundial Qatar 2022

Países Bajos: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Teun Koopmeiners, Frenkie De Jong, Daley Blind; Davy Klaassen; Cody Gakpo, Steven Bergwijn.

Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo; Enner Valencia, Michael Estrada.