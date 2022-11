Kimpembe fue campeón con Francia en el Mundial de Rusia 2018 | Fuente: EFE

Este lunes, la Federación Francesa de Fútbol dio a conocer la baja de Presnel Kimpembe para el Mundial de Qatar 2022. Tras la salida del defensa del PSG, Didier Deschamps convocó al defensa del Mónaco Axel Disasi.

Aunque fue inicialmente incluido en la lista de convocados por Didier Deschamps, finalmente, el central del cuadro parisino no logró recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles, por lo que quedó descartado para la competición mundialista.

Kimpembe, defensa de 27 años, fue parte del plantel campeón del mundo en Rusia 2018. En aquella ocasión, el ya entonces futbolista del Paris Saint Germain, jugó los 90 minutos del encuentro ante Dinamarca. Con miras a Qatar 2022, el central fue titular en los cinco partidos que disputó en eliminatorias.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Kimpembe se pronunció en redes sociales

"Después de varias pruebas realizadas con los equipos técncos del PSG, pero también de la selección francesa, tomé la decisión de no jugar el Mundial. Como muchos saben, siempre estoy listo para luchar por la selección y representar a mi país, siempre es un motivo de inmenso orgullo y tener la oportunidad de jugar nuevamente en la competencia más prestigiosa es un honor. Desafortunadamente, mi salud es lo primero y las últimas pruebas han demostrado que no podré asegurar un rendimiento del 200% y no deseo desestabilizar al grupo. Les deseo la mejor de las competencias a todos mis compañeros. confío en ustedes y siempre seré sú primer apoyo... ¡Vamos, Bleus!", indicó el defensa en su cuenta oficial de Instagram.

Últimos cambios en la Selección de Francia

El crack francés será reemplazado por Axel Disasi, defensa cental del Mónaco, quien sumará su primera experiencia en la selección absoluta de Francia. Si bien podría tener su debut con la mayor, el zaguero ya ha representado a los 'bleus' en las categorías inferiores.

Asimismo, la selección francesa anunció la convocatoria del atacante Marcus Thuram, del Borussia de Moenchengladbac, para completar la lista de 26 jugadores para el Mundial Qatar 2022.