‘Light The Sky’ es el cuarto sencillo de la banda sonora oficial del Mundial. | Fuente: Instagram / FIFA World Cup

Light The Sky es el cuarto lanzamiento de la banda sonora oficial del Mundial Qatar 2022, interpretada por cuatro de las cantantes más famosas del mundo árabe: la emiratí Balqees, la marroquí-canadiense Nora Fatehi, la iraquí Manal y la marroquí Rahma Riad.

El vídeo musical también presenta a las seis árbitras que, por primera vez en un Mundial, oficiarán en los partidos de Qatar 2022.

Se trata de la francesa Stéphanie Frappart, la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita que dirigirán partidos, mientras que la brasileña Neuza Back, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Kathryn Nesbitt serán árbitros asistentes.



Música mundialista

Light The Sky es el cuarto sencillo de la banda sonora oficial, después de Hayya Hayya (Better Together), Arhbo y The World is Yours to Take.

"Light The Sky es una canción inspiradora que tiene sus raíces en Oriente Medio. También es apropiado que las primeras árbitras de la historia en una Copa Mundial de la FIFA formen parte de este lanzamiento que conectará con los amantes del fútbol y de la música de todas las edades", afirmó RedOne, ejecutivo de entretenimiento de la FIFA y productor de la canción. (EFE)

Puedes ver el video aquí.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: