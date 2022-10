N'Golo Kanté fue figura de Francia en la conquista del Mundial 2018 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

N’Golo Kanté, una de las principales figuras de Francia en la conquista de Rusia 2018, se perdería el Mundial Qatar 2022. Con el certamen cada vez aproximándose más, la noticia significa un duro golpe para el elenco de Didier Deschamps.

L’Equipe informó que el centrocampista del Chelsea, de 31 años, ya se había recuperado de la lesión en los isquiotibiales que sufrió el pasado 14 de agosto durante el cotejo ante Tottenham en la Premier League. N’Golo Kanté había vuelto a los trabajos con el elenco de Londres la semana pasada, no obstante, el citado medio detalla que este viernes pasó por un nuevo examen que determinó otra vez molestias en la zona afectada.



Kanté, un problema para Francia en Qatar

N'Golo Kanté está lesionado desde el pasado 14 de agosto | Fuente: AFP

N’Golo Kanté, quien había dado el gran salto mediático brillando en el Leicester City campeón de Premier League en 2016, fue clave para Didier Deschamps en Rusia 2018 consolidándose en el eje del mediocampo. Con la Selección de Francia acumula 53 partidos y cuenta con dos goles.

En la plenitud de sus condiciones es fijo para Deschamps, pero la duda estaba instalada en ‘les bleus’ dado que Kanté solo acumulaba dos partidos y 175 minutos en la temporada con el Chelsea.

En la última fecha FIFA no fueron considerados por Francia ni N’Golo Kanté ni Paul Pogba, ambos impedidos por lesiones. El entrenador galo había indicado que no convocaría para el Mundial Qatar 2022 a un jugador que no esté al 100%, por lo que esta situación del mediocampista del Chelsea sigue la lógica de Deschamps.

Francia complicado con el tiempo para el Mundial

Aunque Francia cuenta con una larga lista de opciones en el mediocampo, con Deschamps han sido importantes N’Golo Kanté y Paul Pogba, que aún no se recupera de la operación en la rodilla.

El campeón del mundo anunciará su lista oficial de convocados para el Mundial Qatar 2022 el 9 de noviembre. ‘Les bleus’ debutarán en la competencia midiendo fuerzas con Australia el martes 22 de noviembre, cuatro días después chocará con Dinamarca y cerrará la fase de grupos el miércoles 30 frente a Túnez.





