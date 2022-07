Bandera LGTBI para el Mundial. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ADAM BERRY

Es falso que Qatar vaya a imponer penas de cárcel de entre “siete y once años” a quien muestre la bandera arcoiris LGTBI durante el Mundial de 2022 que se celebrará en ese país árabe el próximo invierno, como denuncian mensajes engañosos en redes sociales y medios de comunicación.



Internautas han difundido en redes sociales mensajes donde un “portavoz del Mundial de Qatar”, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, anuncia que “quien luzca la bandera LGTBI en la copa del mundo de fútbol será arrestado por siete u 11 años”.



“Estamos en un país islámico, se debe respetar nuestra religión, creencias y cultura”, añade supuestamente este portavoz en publicaciones donde la cita va acompañada por una fotografía de Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo para el Legado del Mundial de Fútbol Catar 2022.



Igualmente, varios medios y portales que se hicieron eco de las declaraciones difundidas en redes señalaron al portavoz del Mundial de Qatar, Naser Al Jater, como autor de esa afirmación.



Qatar no castigará

En realidad, Qatar no va a castigar con penas de cárcel a las personas que luzcan la bandera LGBTI durante la celebración de la Copa Mundial de fútbol, como confirmó a EFE Verifica la embajada catarí en España.



Además, no hay registros de que ninguna autoridad qatarí haya anunciado este castigo y las publicaciones en redes sociales no aportan ningún tipo de prueba.

(Con información de EFE)





