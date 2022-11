Pedri y Tchouaméni son dos de los llamados a brillar en este Mundial. | Fuente: AFP

Tan solo horas nos separan de lo que será el Mundial Qatar 2022. Los hinchas del deporte rey se alistan, con camisetas y banderas en mano, para vibrar del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre.

Una Copa del Mundo como Qatar 2022 también sirve como trampolín para que jóvenes valores se den a conocer o, incluso, se consoliden a nivel internacional. Por ejemplo, Lionel Messi debutó en la máxima fiesta del fútbol en Alemania 2006. Ahora, 'Leo' es más que un crack en la albiceleste y busca su segundo título a nivel mayor con su país.

Así, hay algunos jugadores de corta edad que tienen todo para destacar en Qatar 2022. En el continente europeo es donde hay más presencia de esta clase de futbolistas, que con una gran actuación podrían ganarse la admiración de los fanáticos y, por qué no, una posible renovación de contrato con sus respectivos clubes.

El partido de Jamal Musiala contra Inglaterra por la Nations League. | Fuente: AFP/YouTube

La inventiva de Jamal Musiala para potenciar a Alemania

Fue en la temporada 2021-22 en donde Musiala destacó y creció exponencialmente en la delantera del Bayern Munich. Pasó del filial al primer equipo y en la presente campaña es inamovible en el equipo que dirige Julian Nageslmann en el Allianz Arena.

Es así que en la Selección de Alemania, con 19 años, es parte de esos jugadores que tienen la capacidad de retrasarse unos metros, pedir la pelota y a punta de velocidad y dribles librarse de rivales y crear peligro. Serge Gnabry, Kai Havertz y Leroy Sané son algunos de los referentes con los que Jamal Musiala se puede asociar para meter miedo en el Grupo E del Mundial.

Aurélien Tchouaméni usará el dorsal 8 en Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Aurélien Tchouaméni, marca y potencia en la volante de Francia

Fichado por Real Madrid en el mes de junio con un precio de 80 millones de euros al Mónaco, el mediocampista francés de 22 años de edad no solo se ha ganado el titularato en la 'Casa Blanca', sino también en el seleccionado galo que dirige Didier Deschamps.

Los merengues lo contrataron para que sea el suplente de Casemiro, pero el brasilero sorprendió y aceptó la oferta del Manchester United. La tarea para Aurélien fue dura, sí, aunque no se corrió del reto y ya justifica lo que el club español desembolsó por él. Es inamovible en el esquema de Carlo Ancelotti.

"La presión se aprende a gestionar desde pequeño. En el Real Madrid la tengo cada partido. No tengo más, en absoluto. Por mi personalidad, desde el principio me he sentido tranquilo", dijo Aurélien Tchouaméni en la previa.

En Francia, de cara a Qatar 2022, estará el medio junto a Adrien Rabiot y Wesley Foffana. De él depende la recuperación de la pelota y esa salida limpia del actual campeón hacia el arco rival.

Pedri lleva tres goles en LaLiga Santander 2022-23. | Fuente: AFP | Fotógrafo: CESAR MANSO

Pedri, un nombre por el que España y Barcelona sacan pecho

¿Qué más se puede decir del joven volante (19) del Barcelona y que debe ser llamado a ser la manija de la Selección de España en Qatar 2022? Con él, la pelota dibuja movimientos que enamoran a miles de hinchas alrededor del mundo.

Pese a su corta edad, el formado en La Masía blaugrana está en la obligación de ser el mejor jugador de la 'Roja' en el intento del elenco español en ganar su segundo Mundial. Es más, muchos lo comparan con Xavi Hernández cuando este fue jugador culé, precisamente quien lo dirige en la actualidad en el Spotify Camp Nou.

"Tenemos una selección joven que tiene muchas ganas de hacerlo bien y de ganar. Eso se ve reflejado en el campo en cada partido que jugamos. En vez de ir en contra nuestra juventud, creo que es un aspecto que va a ir a favor", sostuvo en la previa del Mundial Qatar 2022.

Al lado, Pedri tendrá como aliados a dos jugadores con los que comparte vestuario en el Barça: Gavi y Sergio Busquets. Juventud y experiencia para brillar en el equipo de Luis Enrique.

En Inglaterra, Jude Bellingham ha dado pasos agigantados

Con tan solo 19 años, el volante del Borussia Dortmund es uno de los más codiciados en el mercado del Viejo Continente. La prensa internacional apunta que su club pedirá no menos de 100 millones de euros por su traspaso a mediados de 2023 y que Real Madrid y Liverpool están dispuestos a llegar a esta cifra.

Estuvo como uno de los candidatos al Golden Boy 2022 -que ganó el español Gavi- y además de ser clave en la recuperación del balón para los 'Three Lions', su capacidad de zafar de la marca y proyectarse lo convierte en un peligro para cualquiera. En la Selección de Inglaterra se asocia también con elementos de ataque como Phil Foden y Raheem Sterling.

En la pasada temporada de la Bundesliga, Bellingham anotó tres goles y en la actual campaña 2022-23 tiene nueve anotaciones.

Youssoufa Moukoko ha sido campeón de la Copa Alemana en el Dortmund. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RONNY HARTMANN

Youssoufa Moukoko, el más joven en jugar en Qatar 2022

Delantero del Borussia Dortmund y quien cumplirá la mayoría de edad (18) el mismo día de la inauguración del Mundial Qatar 2022, Moukoko es una de las sorpresas en la lista de Alemania que dirige el entrenador Hansi Flick.

"Como jugador, la verdad que Lionel Messi es mi modelo a seguir. Nadie más puede hacer lo que él hace. Es un crack. Mi objetivo es también es conquistar la Champions League y ganar el Balón de Oro en algún momento", remarcó el joven atacante en entrevista que le dio a SportBible en 2018.

Se ha ganado la confianza de Edin Terzic, DT del Dortmund, y en la actual temporada de la liga alemana lleva seis goles. Si bien tendrá un rol secundario en el conjunto que salió campeón en Brasil 2014, estará expectante de debutar a su corta edad en la Copa del Mundo y, por qué no, anotar.

