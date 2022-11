Los hinchas de Qatar se retiraron del estadio en el entretiempo del partido ante Ecuador | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

Medio tiempo de un partido duró el entusiasmo del público catarí con su equipo. Al descanso, cuando Ecuador ya les había endosado un 2-0, salieron a tomar el aire y ya no volvieron.



A medida que avanzaban los minutos sin que el combinado dirigido por el español Félix Sánchez mostrara capacidad de reacción, el rojo de los asientos fue sustituyendo al blanco de las túnicas de muchos de los asistentes.



La FIFA dio la cifra oficial de mas de 67.000 entradas vendidas, aunque en el aforo del estadio Al Bayt, según los organizadores, es de 60.000 butacas.



Pero incluso antes de que el italiano Daniele Orsato diera el pitido inicial, el lleno no era completo.



Muchos de ellos debieron asistir solo a la ceremonia de inauguración, una fiesta para la nación, que enseguida se aguó por los dos golpes que el ecuatoriano Enner Valencia asestó a sus hombres.









El Al-Bayt Stadium se quedó sin hinchas en el entretiempo del partido entre Ecuador vs Qatar | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN



Y no se molestaron en ocultar su desinterés, dejando patente que su pasión por el fútbol tiene caducidad.



El abandono de los aficionados con un equipo que, según su entrenador, "no dio ni cuatro pases seguidos", pasó desapercibido al técnico, según reconoció en sala de prensa.



"Bastantes problemas tenía para fijarme en lo que pasaba en la grada", dijo.



"Nos hemos sentido arropados. Esperemos que la gente en el próximo partido pueda sentirse orgullosa y estoy seguro de que nos van a apoyar hasta el final del torneo. Sentimos no haber podido ser parte de la fiesta, pero sabíamos que era un escenario que se podía dar. Contra un equipo como Ecuador el resultado es difícil que pueda ser positivo", declaró.