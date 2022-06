Ángel Di María | Fuente: AFP

El último domingo la Selección de Argentina goleó por 5-0 a Estonia en partido amistoso de preparación y, tras este encuentro, Ángel Di María, delantero del cuadro albiceleste, se refirió a este triunfo y a las chances que tiene el cuadro argentino de poder campeonar el Mundial Qatar 2022.

"Estamos para pelearle a cualquiera, creo que lo demostramos contra Italia y que lo venimos demostrando. Ganar la Copa América nos dio un salto muy grande", sostuvo Di María en diálogo con TyC Sports.

En tanto a su eventual retiro de la selección, Di María sostuvo: "Ya lo dije varias veces. Seguiré peleando para poder estar y, si puedo, Qatar será lo último seguramente. Logré lo que quería, me queda un pasito más, si se puede cumplir ese sueño. Pero creo que hay muchos jóvenes que quieren un lugar. Yo me siento que estoy para seguir, pero sería muy egoísta si no doy un paso al costado".

Como se recuerda, Argentina goleó por 5-0 a Estonia y los cinco goles fueron de Lionel Messi. Asimismo, el cuadro albiceleste viene de vencer a Italia por 2-0 en partido por la Finalissima disputado en Wembley (Londres) la semana anterior.