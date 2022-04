Gianluca Lapadula y Christian Cueva. | Fuente: EFE

La Selección Peruana logró su cometido y avanzó al repechaje del Mundial Qatar 2022 tras el triunfo por 2-0 ante Paraguay. Para esta victoria fue gravitante la actuación del volante Christian Cueva, quien se destacó como el mejor jugador del combinado peruano dirigido por el seleccionador Ricardo Gareca.

Luego del festejo de la bicolor, Cueva habló sobre la excelente relación con Gianluca Lapadula. El '10' de la Selección Peruana ya considera como un amigo al delantero de Benevento, quien anotó un gol ante los guaraníes.

"Tengo una linda amistad con Gianluca Lapadula. Me para besando todo el día, es muy cariñoso. Si mi esposa se entera, me va a botar de la casa", dijo Cueva en entrevista con Gol Períu. "Me siento feliz por él y por el momento que está pasando", agregó.

Lapadula sumó su sexta anotación con la camiseta de la Selección Peruana: sumó tres tantos en la Copa América 2021 y tres más con las Eliminatorias.

¿Cuándo jugará Perú el repechaje de Qatar 2022?

Si la Selección Peruana supera el repechaje estará en el grupo D del mundial Qatar 2022, donde aparecen Francia, Dinamarca y Túnez.

Para ello tendrá que vencer en junio al ganador de la repesca asiática entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. FIFA todavía no oficializó la fecha, pero se estima que se jugaría el 13 de junio en Doha.

Gianluca Lapadula celebra tras el triunfo ante Paraguay. | Fuente: AFP

Grupos del Mundial Qatar 2022:



Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos.



Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, ganador repesca Ucrania/Escocia-Gales.



Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia.



Grupo D: Francia, ganador repesca Australia/Emiratos Árabes-Perú, Dinamarca, Túnez.



Grupo E: España, ganador repesca Nueva Zelanda-Costa Rica, Alemania, Japón.



Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia.



Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún.



Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur.





