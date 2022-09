Selección Peruana empezó una nueva etapa con Juan Reynoso. | Fuente: EFE

El argentino Gerardo Martino, entrenador de la Selección de México, aseguró que su equipo no prepara los partidos con la mente en el Mundial, sino en el contrario de turno.



"Siempre trabajamos en función del próximo rival, no en función de la Copa Mundial, eso empezará por el 25 ó el 30 de octubre", dijo el técnico a los medios poco después de la victoria de su equipo sobre la Selección Peruana en un amistoso en el Rose Bowl de Pasadena.



Ante el equipo dirigido por Juan Reynoso, México reiteró su pobre funcionamiento ofensivo, pero se impuso 1-0 a Perú con un gol de Hirving Lozano para romper una sequía del equipo en el ataque.



Martino señaló que no tiene que pasar desapercibida la primera media hora de juego.



"Perú no es rival mundialista por un penal y en la primera hora nuestro equipo jugó a tono con el partido con Paraguay, con los grandes momentos con Ecuador. Después ellos corrigieron nosotros perdimos fluidez en la circulación. En esa primera media hora erramos muchos pases que nos hubieran puesto en situación de gol", lamentó.







Así fue el gol de México ante Perú. | Fuente: Azteca 7

Perú un "rival difícil"

Los mexicanos se preparan para el Mundial, en el que Martino pretende colocar al equipo en cuartos de final; el entrenador destacó la solidez defensiva de su formación y dijo que es algo favorable a 50 días del Mundial.



Hirving Lozano, del Napoli de la Serie A de Italia, recordó que ganar siempre ayuda y destacó la calidad de los peruanos.



"Siempre es importante una victoria, mas ante un rival tan difícil. Siempre se puede mejorar algo, vamos a analizar que nos hace falta y sobre la marcha vamos a trabajar más", aseveró el goleador del partido.



México que se ha clasificado para los octavos de final en todos los Mundiales desde 1994 trabaja ahora para volver a entrar a la fase de los ocho mejores y superar esa meta.



En Qatar, México jugará en el grupo C en el que se enfrentará a Polonia, el 22 de noviembre, Arabia Saudí, el 26 y Argentina el 30.