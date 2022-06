Diego Godín | Fuente: AFP

El último domingo Uruguay empató sin goles ante Estados Unidos en partido amistoso y, por su parte, Diego Godín, futbolista del cuadro charrúa, se refirió a la actualidad de su selección y su futuro profesional ante su eventual salida de Atético Mineiro.

"De momento no puedo asegurar nada. No puedo decir que me voy ni que me quedo. Estoy evaluando la situación. Como salió públicamente y confirmo acá, me llamó el Cacique (Medina) y hablé con él. Tenemos una muy buena relación", indicó Godín en conferencia de prensa.

Asimismo, Godín agregó: "Lo que he hecho en mis últimos dos años de carrera es priorizar la selección por encima de todo. Cuando salí del Inter de Milán para tener más minutos, me fui de un grandísimo equipo que luchaba por salir campeón para ir al Cagliari, que peleaba la zona baja de la tabla, pero siempre pensando en la selección".

Por otro lado, el defensor de 36 años indicó: "Cuando me fui del Cagliari también; dejé Europa y la comodidad que teníamos con mi familia resignando dinero. Y ahora si se tiene que dar el cambio porque es lo mejor personalmente pensando en lo deportivo para llegar bien al Mundial y a la selección, lo voy a hacer".

En tanto a su presente a nivel profesional, Godín sostuvo: "En este momento no me mueve otra cosa que no sea la selección y estar bien yo para ayudar al grupo desde donde me toque, jugando o afuera, y estar bien para cuando el técnico me precise. Tengo que hablar con Atlético Mineiro para resolver la situación por el bien mío. Soy un poco egoísta y pienso en mí. La decisión que tome será pensando en mi Mundial y en mi selección".