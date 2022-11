Diego Godín jugará su cuarto mundial con la selección uruguaya | Fuente: EFE

La Copa del Mundo cada vez está más cerca y la ilusión de todo futbolista es representar a su país en uno de los eventos deportivos más importantes. Sin embargo, las lesiones están a la orden del día y muchas veces ponen en duda la participación de algunos jugadores.

Uno de ellos es Diego Godín. El capitán de la Selección de Uruguay en algún momento se vio fuera del equipo luego de sufrir una lesión que lo mantuvo en duda los últimos meses.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



Godín: "Jugué eliminatorias aprentando los dientes"

Diego Godín jugó los mundiales Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 | Fuente: Instagram

El capitán de la Selección Uruguaya se animó a hablar de la lesión con la que batalló y con la misma que jugó durante las Eliminatorias.

"Nunca es fácil convivir con una lesión, pero yo venía conviviendo desde hacía mucho tiempo. Ustedes no sabían, pero yo jugué Eliminatorias apretando los dientes bastante y cumpliendo, y clasificando a Uruguay al mundial. Después no pude más. Cuando no pude más tuve que parar, reiniciar, recuperar y volcer, y eso hice, y estoy muy bien, con mucha fuerza, preparado de cuerpo y alma para jugar el Mundial", dijo el actual defensa del Vélez Sarsfield.

📋 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔



Los 26 seleccionados para defender a Uruguay en la Copa del Mundo.



🇶🇦 @FIFAWorldCup #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/BS8EqdRr1n — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022

Además, indicó que en algún momento se sintió fuera del Mundial: "Cuando estás jugando, obviamente que no estás bien. Todo parece más lejos, pero siempre confié en mí. Siempre hice mi carrera superando momentos y acortando plazos, trabajando muchísimo y, gracias a Dios, que se pudo dar", manifestó Diego Godín.

También, se refirió al video de la convocatoria como espectacular, súper emotivo y emocionante, a tal punto de tener la piel erizada al ver cada pueblito en el que cada uno de sus compañeros nació.

NUESTROS PODCASTS

¿Es posible que una persona paralizada pueda hablar solo con el pensamiento?

En 2003, la vida de Pancho cambió para siempre. Fue entonces cuando un accidente automovilístico envió al trabajador agrícola de 20 años a una cirugía de emergencia para reparar el daño en su estómago. La operación salió bien, pero al día siguiente, un coágulo de sangre causado por el procedimiento cortó el oxígeno a su tronco encefálico, dejándolo paralizado e incapaz de hablar.