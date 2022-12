Luis Suárez ya había salido del partido. | Fuente: AFP

El atacante Luis Suárez fue el símbolo de la desolación y la frustración de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 al irse llorando de su cuarta participación, este viernes con la eliminación de la 'Celeste' pese a ganar 2-0 a Ghana.

La victoria fue inútil para pasar a octavos, ya que Corea del Sur ganó 2-1 a Portugal y evitó que los charrúas pudieron llegar al segundo puesto.

"Siento tristeza y desilusión. Tuve la suerte de jugar mi cuarto Mundial. En lo que yo pensaba antes del partido era en mi hijo de cuatro años, que no me había visto ganar un partido del Mundial. Hoy me vio ganar pero se va con la imagen de esa tristeza", relató en declaraciones a la televisión uruguaya Teledoce.

Hay que indicar, que el exjugador de Barcelona fue cambiado y en la banca de suplentes se enteró que Corea del Sur había conseguido el 2-1 ante Portugal que le aseguraba su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. El rostro del 'Pistolero' y de sus demás compañeros graficaba la desolación 'charrúa'.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Luis Suárez en la banca cuando llegó el 2-1 de Corea del Sur en el duelo ante Portugal. | Fuente: D Sports

Uruguay vs. Ghana: alineaciones confirmadas en el Mundial Qatar 2022

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Josema Giménez, Sebastián Coates, Mathias Olivera; Rodrigo Bentancur, Fede Valverde, Facundo Pellistri, Giorgian de Arrascaeta; Luis Suárez y Darwin Núñez.

Ghana: Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Baba, Thomas Partey, Abdul Samed, Mohammed Kudus, Jordan Ayew, André Ayew, Iñaki Williams.