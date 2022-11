Luis Enrique considera que estará más cerca de los aficionados españoles. | Fuente: Twitter de Luis Enrique

Para sorpresa de todos, Luis Enrique, actual entrenador de España, publicó este lunes un video anunciando que debutará como streamer durante el Mundial Qatar 2022. El seleccionador español apareció sentado frente a una cámara portando audífonos y micrófono para dar a conocer esta nueva faceta.

"Hola a todos. Streamers del mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día", dice el exfutbolista y entrenador español.

El seleccionador español explicó las razones por las que realizará directos en Twicht e Instagram de momento mientras la selección española participe en el Mundial de Qatar.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

En la misma línea, Luis Enrique agregó: "Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico. Establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos".

Por último, el mundialista sostuvo: "Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del vídeo es la que hay, el micro es de tercera división y la cara es la que hay. Tengo muchas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. os mando un abrazo a todos".

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

España en el Mundial Qatar 2022:

El equipo dirigido por Luis Enrique debutará ante Costa Rica este miércoles 23 de noviembre a partir de las 11:00 am en el Estadio Al Thumama. La 'roja' integra el grupo E junto a los 'ticos', Alemania y Japón.