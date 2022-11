Byron Castillo se lamenta por una lesión en el duelo ante Irak. | Fuente: ESPN

Ecuador no pudo pasar del empate a cero frente a Irak en el amistoso disputado este sábado en el Cívitas Metropolitano (Madrid) y evidenció así su falta de gol, incluso con Gonzalo Plata fallando un penal en el último instante, ya que solo ha logrado dos tantos en los últimos seis encuentros de preparación para un Mundial de Qatar que inaugurarán contra la anfitriona el domingo 20 y al que llegan aún con la duda de si estará un Byron Castillo que abandonó el campo por lesión a los 36 minutos partido.



Como se preveía, Ecuador dominó el partido desde el principio. Tuvo el balón sin gran oposición por parte de un conjunto iraquí que, aunque cometió menos faltas en la primera mitad -seis por las 13 del equipo sudamericano-, lo hizo con mayor dureza.



Tanto fue así que en el minuto 35 Byron Castillo tuvo que dejar el terreno de juego. Protagonista en los últimos meses por las reclamaciones de Perú y Chile sobre su lugar de nacimiento -aseguraban que fue Colombia y no Ecuador-, con la confirmación este mismo martes por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de que Ecuador podía jugar en Qatar 2022 y las declaraciones en las últimas horas del embajador ecuatoriano en Qatar de que no iba a formar parte de la lista definitiva -que el seleccionador Gustavo Alfaro dará a conocer el lunes 14 de noviembre-, fue titular.



Activo en ataque, con toda la banda para él, al jugar de lateral derecho, pero su ímpetu acabó pronto. Una dura entrada de Alai Hussain con las dos piernas abajo, a modo de pinza, hizo que el pie izquierdo de Byron Castillo se quedase atrapado y, tras ser atendido por los doctores durante varios minutos, tuvo que dejar el terreno de juego cojeando ostensiblemente.



Tan solo tres minutos más tarde Félix Torres también estuvo cerca de abandonar el juego tras otra dura entrada, pero finalmente quedó en un susto. Irak quiso contrarrestar la superioridad en calidad de Ecuador con juego duro; y la ‘tri’ se atascó.





Así fue la falta que sufrió Byron Castillo de Ecuador. | Fuente: ESPN

Ecuador sin gol

El portero Jalal Hassan Hachim detuvo la primera gran ocasión de Ecuador con un fuerte disparo de primeras desde fuera del área de Diego Palacios en el m.11 y siete minutos más tarde una mala salida suya, al no poder atrapar el balón, estuvo cerca de suponer el 1-0.



Sin mayores ocasiones, aunque sí con aumento de tensión por las entradas de los jugadores de Irak, hasta el minuto 64 cuando Gonzalo Plata, una de las estrellas de Ecuador, tuvo el tanto inicial en sus botas, pero su disparo con la zurda lo despejó el portero rival.



En el m.71 Kevin Angulo probó suerte también con un disparo lejano que se fue por encima del larguero. Ecuador, que acabó con un 73% de posesión, siguió intentando sobreponerse a la mala dinámica de cara a puerta que atraviesa, intentándolo en varias ocasiones con centros laterales, pero no surgió efecto.



Ni siquiera un penalti en el último instante del partido pudo dar una alegría a Ecuador. Gonzalo Plata asumió la responsabilidad de la pena máxima después de que el colegiado señalase mano dentro del área, pero el portero Hachim adivinó el lado del lanzamiento, a su derecha, y frustró a una ‘tri’ que acarició el gol que tanto se le resiste.



A falta de que Gustavo Alfaro comunique la lista definitiva para Qatar 2022 el próximo lunes, un día antes de viajar a Doha, en el que ya estarán el resto de sus grandes figuras, la ‘tri’ cierra su último amistoso de preparación sumando 270 minutos sin celebrar un gol.