Wilmer Aguirre jugó la última temporada en Pirata FC | Fuente: Andina

Alianza Lima está en busca de un delantero para reforzar la zona de ataque del equipo. En la mira se encuentra un viejo conocido de la casa: Wilmer Aguirre, de 37 años. ¿Qué falta para que se concrete el retorno del 'Zorrito' a Matute?

"Hemos evaluado el perfil de Wilmer Aguirre, pero aún sigue en análisis. Queremos ver si por el presupuesto se puede", dijo José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, a RPP.

El técnico Carlos Bustos también reconoció en DirecTV Sports que el exdelantero está en agenda. "Wilmer Aguirre es una opción para Alianza", señaló.

El 'Zorrito' se ilusiona con su posible regreso a tienda blanquiazul. "Aún no he tenido comunicación. Pero si es verdad, me sentiría muy feliz con llegar a mi casa", dijo en Alianza History.





¿Cuándo se conocerá el fallo del TAS sobre el pedido de Alianza Lima?

Por otro lado, el representante legal de Alianza Lima, Julio García, reveló que el próximo 17 de marzo se conocerá el fallo del TAS sobre el proceso que inició el club para seguir a Primera División.

“La razón de ser de este proceso acelerado es que Alianza juegue este año la Liga 1. Es lo que nosotros hemos planteado. Tenemos que esperar la resolución del TAS. Por el momento, la realidad de Alianza es prepararse para la Liga 2″, indicó Julio García en Barrio Fútbol.

Luego, añadió: que el “17 de marzo termina el proceso. No hay una segunda oportunidad. El fallo tendrá solo una parte dispositiva: dirá quién tiene la razón y qué se tiene que hacer. Se tomarán el tiempo para escribir los argumentos y no hay más”.

Las parte involucradas en el caso, Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Carlos Stein ya enviaron sus descargos sobre el caso.





NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.