Carlos Beltrán regresó a Alianza Lima en 2019 | Fuente: Prensa Alianza

Fue quien primero decidió anunciar su partida de la institución. Carlos Beltrán no continúa en Alianza Lima y el futbolista confirmó el hecho despidiéndose del club a través de sus redes sociales.

Tal como lo había adelantado RPP, ambas partes no lograron acordar una renegociación salarial que se ajuste al presupuesto del equipo que afrontará la Liga 2. Por ello, a pesar de restarle un año de contrato, optaron los involucrados por resolver su vínculo contractual.

“Se termina una etapa y aunque no hubiera querido que fuera así, no quiero dejar de agradecer: al club que me ha brindado todo desde mis comienzos, los buenos momentos que viví junto a toda su gente, a mi familia que fue mi sostén, pero principalmente al hincha que siempre me dio su apoyo incondicional”, escribió el ‘Che’ a través de su cuenta de Instagram.

Carlos Beltrán, nacido en Rosario y ya con nacionalidad peruana, debutó como profesional en Alianza Lima y volvió al club en 2019. El defensa anotó cinco veces con el cuadro blanquiazul.

“Son una parte fundamental en esto y nunca me voy a olvidar de todo el afecto que recibí. Di mucho para algunos, poco para otros, pero sin duda lo que más pude. No me iré por la puerta grande, pero me voy con la satisfacción que siempre di lo que más tenía”, manifestó.

Su carrera seguiría en la Liga 1, ya que interesa a Cienciano y Cusco FC, dos elenco a los que perteneció temporadas atrás.