José Carlos Fernández jugó entre 2009 y 2012 en Alianza Lima | Fuente: Andina

José Carlos Fernández vistió durante cuatro años la camiseta de Alianza Lima, pero fue sin duda en 2010 cuando alcanzó su mejor rendimiento, siendo figura en la participación blanquiazul en la Copa Libertadores.

Su experiencia y pasado en el equipo son factores que, según conoció RPP, el comando técnico de Carlos Bustos considera claves para aportar identidad a un plantel que sostendrá la Liga 2 en esta temporada con muchos futbolistas jóvenes.

Al respecto, ‘Zlatan’ explicó su situación, ya que antes del nuevo año extendió por un curso más su vínculo con Carlos A. Mannucci.

"He tenido muchas llamadas y mensajes respecto a eso (Alianza Lima), pero no estoy enterado del tema. Todos los años espero la llamada de Alianza. Saben del cariño que le tengo, pero he renovado con Mannucci. El lunes arranco la pretemporada", dijo el atacante en ‘Ovación’.

Si el interés persiste y los clubes entran en negociaciones, podría ser cedido o en todo caso desvincularse del cuadro de Trujillo.

"Uno siempre quiere jugar Primera División, pero jugar Segunda con Alianza es otra cosa. La gente va a acompañar a su equipo juegue Primera o Segunda. Hay que respetar a esa gente y poner a Alianza donde siempre tiene que estar", precisó el delantero de 37 años.

Carlos A. Mannucci jugará este año la Copa Sudamericana 2021, por lo que es uno de los equipos con más refuerzos. Por un puesto como ‘9’ titular, Fernández competirá con Mauro Guevgeozián.

"Mejorar lo que hicimos el año pasado. La idea es pelear arriba. Personalmente, quiere disfrutar porque sé que el final de mi carrera está cerca”, finalizó.

Un año más defendiendo a la tricolor. Defendiendo a mi ciudad Trujillo. @camannucci 🔵⚪️🔴 #orgullososdesertrujillanos #vamospormás — Jose Carlos (@fernandezjosec) December 21, 2020