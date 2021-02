Hernán Barcos: "La edad no me incomoda, entreno como si tuviera 25 años" | Fuente: Difusión

La semana pasada se hizo oficial la llegada de Hernán Barcos como nuevo delantero de Alianza Lima. El futbolista de 36 años jugará por primera vez en el fútbol peruano y esta vez tendrá que afrontar la segunda división. Por su parte, el 'Pirata', habló de sus expectativas con el ciub blanquiazul.

"Lo de Alianza Lima es un desafío personal, poder devolverlo a primera división es el sueño de todos. Obviamente no va a ser fácil, ya vi el grupo de trabajo que hay y van todos para el mismo lado", indicó el delantero en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, se refirió a algunos recientes comentarios que hablaban acerca de su edad, tomando en cuenta que cuenta con 36 años y se mantiene como el vigente y máximo goleador de la Copa Sudamericana.

"El tema de la edad depende del jugador, de cómo lo lleva o de las lesiones que ha tenido en la carrera, yo no he tenido. Entreno como si tuviera 25 y diría que hasta más, uno es profesional, se prepara para el futuro. La edad no me incomoda", agregó Barcos.

Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de portar la cinta de capitán en Alianza Lima, tomando en cuenta que en su trayectoria le ha tocado serlo en equipos grandes como LDU de Quito, Palmeiras y Gremio.

"Si me toca ser capitán de Alianza Lima lo haré con responsabilidad y compromiso. Si no me toca serlo, igual trabajaré para el grupo así lleve o no la cinta, todo en pro de lo mejor para el club", finalizó.