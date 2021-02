Hernán Barcos disputará la temporada 2021 en Alianza Lima | Fuente: Instagram

Hernán Barcos es nuevo jugador de Alianza Lima, el centrodelantero que aportará la cuota de experiencia para luchar este año por el retorno a la máxima categoría. En diálogo con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias, contó cómo se cerró el trato para unirse al elenco blanquiazul.

"Tengo un amigo que conocía a Carlos Bustos, hablé con él y me comentó lo que pretendía con Alianza Lima. Me puso en contacto con los directivos del club y pudimos concretar la llegada. El objetivo de los dos es el mismo, fue muy fácil el acuerdo", señaló el atacante.

El ‘Pirata’, campeón en el fútbol de Ecuador, Brasil y también ganador de una Recopa Sudamericana, resaltó que llegar al cuadro victoriano es un “desafío personal”.

"Lo de Alianza Lima es un desafío personal, poder devolverlo a primera división es el sueño de todos. Obviamente no va a ser fácil, ya vi el grupo de trabajo que hay y van todos para el mismo lado. Cualquier jugador de fútbol quiere estar en un grande del país y estoy feliz por la oportunidad", señaló.

El argentino será uno de los futbolistas con más experiencia en el plantel aliancista. A sus 36 años, Barcos se siente óptimo para encarar la actual temporada de la Liga 2.

"El tema de la edad depende del jugador, de cómo lo lleva o de las lesiones que ha tenido en la carrera. Yo no he tenido. Entreno como si tuviera 25 y diría que, hasta menos. Uno es profesional, se prepara para el futuro. La edad no me incomoda", explicó.

Si bien Hernán Barcos es el máximo goleador de la Copa Sudamericana, resaltó que no se impone una cifra para su etapa en Alianza Lima.

“Uno busca hacer goles, no me impongo números, pero sí ganar todo lo que juguemos. Si yo hago 3 goles y perdemos 4-3, no me sirve de mucho. La prioridad es el grupo y no Hernán Barcos. Normalmente a lo largo de mi carrera tengo un promedio de 0.5, un gol cada dos partidos. Estando dentro de ese parámetro estoy tranquilo, pero siempre trato de superarlo", dijo.

"Si me toca ser capitán de Alianza Lima lo haré con responsabilidad y compromiso. Si no me toca serlo, igual trabajaré para el grupo así lleve o no la cinta, todo en pro de lo mejor para el club”, añadió.





